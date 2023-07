Il maltempo non ferma "Birretta in bicicletta": hanno partecipato in 45

Il maltempo non ferma "Birretta in bicicletta" a Desio. Un evento tra amici iniziato in pochi e che è arrivato ad avere 45 partecipanti, che per un giorno si sono dati appuntamento per una birra e un giro in bici.

Birretta in bicicletta per le strade di Desio

Cominciata tra pochi amici, tra cui Alessandro Sala, Marco Colombo, Massimo Ferrari, Matteo Longoni, desiani e membri storici del gruppo, oltre che organizzatori dell'evento che si tiene ormai da 15 anni, la "birretta in bicicletta" è diventato un momento da condividere con molte più persone di quelle che lo vivevano inizialmente.

"Ci arrivano molte richieste, ma non abbiamo mai aperto a tutti - ha spiegato Sala - Questo anche per motivi di sicurezza. La nostra idea è sempre stata quella di ritrovarci tra di noi".

Come sempre, l'appuntamento si tiene a luglio

L'idea dell'iniziativa è quella di ritrovarsi tra amici e passare una serata tra biciclette e bar della zona, in particolare a Desio, dove rinfrescarsi con una birretta.

"Di solito scegliamo il mese di luglio perché il tempo atmosferico è migliore, ma questa volta ci è toccato un diluvio", ha scherzato Alessandro Sala.

Il giro in ricordo dell'amico venuto a mancare

Nel gruppo di amici storici c'è un nome che viene ricordato tutti gli anni con commozione dai partecipanti: