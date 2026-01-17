Il dottor Clemente Arricale cesserà la propria attività di medico di Medicina generale a Cesano Maderno lunedì prossimo, 19 gennaio, e lascerà l’ambulatorio di via Dante Alighieri dove era arrivato cinque anni fa.

Il medico di famiglia lascia, arriva la sostituta

Lo ha comunicato ufficialmente Asst Brianza. Ai pazienti del dottor Arricale è garantita continuità assistenziale grazie all’arrivo in città, da lunedì 19 gennaio, della dottoressa Aline Kouakam Kamwa, che riceverà sempre nell’ambulatorio di via Dante Alighieri (accanto alla Farmacia Dante del dottor Gianangelo Cocchi), su appuntamento, lunedì e martedì dalle 15 alle 18.30, mercoledì dalle 10 alle 13, giovedì dalle 9.30 alle 12 e venerdì dalle 13 alle 15.30. La dottoressa prenderà in carico tutti gli assistiti del dottor Arricale, che quindi non dovranno sbrigare alcun adempimento presso gli sportelli di scelta e revoca.

Ambulatori medici e farmacia al Villaggio Snia

E sempre in tema di medici di Medicina generale, l’Amministrazione comunale è al lavoro per aprire due ambulatori nell’immobile comunale di via Friuli 24, al Villaggio Snia. Il Consiglio comunale è chiamato ad esprimere un indirizzo alla Giunta sull’esercizio del diritto di prelazione per l’apertura di una nuova farmacia comunale da affidare in gestione ad Assp, la società partecipata dal Comune al 99,7 per cento. Il tema è stato affrontato nei giorni scorsi dalla commissione Bilancio e Programmazione economica presieduta da Gianluca De Mango. Illustrando la delibera, il sindaco Gianpiero Bocca ha spiegato la volontà di dare “un punto vendita a un quartiere che risulta sprovvisto in modo significativo di un presidio sanitario”.

L’iter avviato nel 2024

Con una prima delibera, nel 2024, la Giunta comunale aveva individuato la possibilità di aprire una nuova farmacia sul territorio comunale, e con una seconda ha dato indirizzo ad Assp di valutare la fattibilità tecnico-economica di un presidio che non fosse solo farmacia, ma anche sede di ambulatori medici, come fatto in piazza Procaccini e in via Battisti. Nell’immobile di via Friuli sono infatti previsti due ambulatori, che potrebbero consentire l’arrivo di due medici di base.