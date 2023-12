Il medico va in pensione, a gennaio apre l'ambulatorio temporaneo

Lo storico medico di base di Ronco Briantino, il dottor Giovanni Trovato, è ormai prossimo alla pensione. Per limitare i disagi, Ats e il Comune stanno per attivare l'ambulatorio medico temporaneo in attesa del nuovo professionista.

Lo storico medico va in pensione

La comunicazione è arrivata direttamente dal sindaco Kristiina Loukiainen, che in occasione dell'ultimo Consiglio comunale ha voluto informare l'Assise della situazione:

"In collaborazione con Ats ci stiamo adoperando affinché venga trovata una soluzione efficace, ovvero l'attivazione di un ambulatorio medico temporaneo che troverà posto nello stesso studio in cui riceve solitamente il dottor Trovato, in via 4 Novembre. Un ottimo risultato, perché se non avessimo trovato gli spazi adeguati i pazienti sarebbero dovuti andare a Vimercate"

L'incognita del nuovo medico

Secondo le indicazioni di Ats, l'ambulatorio sarà operativo già dal 1 gennaio in modo da garantire una piena continuità di servizio visto che il dottor Trovato andrà in pensione, ufficialmente, l'ultimo giorno dell'anno: