Il menù delle feste è servito: per Natale ecco il “pasticcio”… delle luminarie

L'Amministrazione "incolpa" i commercianti della mancata partecipazione, ma per gli esercenti il Comune ha peccato di ascolto e collaborazione

Per Natale il menù è servito. E sulle tavole (anzi tra le vie) di Bernareggio è pronto quello che è già stato ribattezzato il “pasticcio” delle luminarie.

Per Natale ecco il “pasticcio”… delle luminarie

Non si placano le polemiche intorno all’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale per la copertura luminosa del paese in vista delle ormai incipienti festività. Iniziativa che però, nei fatti, è stata demandata alla disponibilità dei commercianti. Questo perché il Comune ha deciso di fare sì la propria parte, mettendo a disposizione però un budget piuttosto limitato per l’acquisto di tre coni luminosi e quattro scritte di auguri per le zone centrali di Bernareggio e Villanova. Il resto? Acquistabile in base ai contributi economici degli esercenti e delle realtà produttive cittadine, cui è stato chiesto di aderire al progetto.

Il “no” dei commercianti

Progetto che però è stato rispedito al mittente da parte dei negozianti con una lettera in cui si contesta all’Amministrazione uno scarso confronto sul tema e un ancor più scarsa attenzione al tessuto commerciale locale. Una linea, quest’ultima, sposata dai consiglieri comunali di opposizione, che nel corso dell’ultimo Consiglio comunale hanno parlato della questione luminarie definendolo un “vero e proprio pasticcio”.

E se è vero che a Villanova gran parte delle spese saranno coperte dal Centro Sportivo che ha già garantito la propria disponibilità, per Bernareggio si profila un Natale al buio. A meno che l’Amministrazione non cambi rotta e decida di mettere mano al portafogli. Insomma, il pasticcio in salsa natalizia, è servito.