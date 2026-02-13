Il menù per San Valentino suggerito dallo chef stellato

Cosa c’è di più romantico per San Valentino che preparare una cena per il proprio lui o la propria lei? Forse nulla. Se poi i piatti cucinati sono suggeriti da uno chef stellato il risultato non può che migliorare
I piatti dello chef
A suggerire i piatti per una cena (o un pranzo) ideale per San Valentino è Matteo Vergine, chef stellato del ristorante Grow di Albiate
Un menù completo, dal primo al dolce, per una serata indimenticabile. Certo non tutti raggiungeranno i livelli dello chef, ma già il solo provarci non potrà che essere apprezzato dal proprio lui o dalla propria lei
Il primo
Tagliatella fresca al mais, ragù selvatico lampone ghiacciato e abete
La tagliatella al mais viene mantecata e ultimata la sua cottura con un fondo di selvaggina. A condirla un ragù selvatico di diversi animali con varie frollature per dare diverse sensazioni di masticazione. Sopra troviamo lamponi ghiacciati e sbriciolati e per finire gemme di abete fermentate.
Tagliatelle al mais
Ragù di selvaggina
Lamponi ghiacciati
Gemme di abete
Il secondo
Daino, radicchio e caco
Il daino viene marinato in un mix di erbe e successivamente cotto alla brace per poi essere fatto riposare nell’intingolo di daino alle erbe stesso. Successivamente sopra viene ricoperto con un radicchio marinato in un estratto di radicchio stesso per intensificarne il sapore e viene accompagnato con uno scalogno cotto al Marsala e un’oliva brasata in brace. Per chiudere un fondo bruno di cachi alla brace.
Daino
Radicchio
Scalogno
Marsala
Olive
Cachi
Il dolce
Crostatina alla rosa canina, panna al pepe e gelato allo stracchino all’antica
Per la crostatina si usa una frolla classica alla mandorla con all’interno una confettura di rosa canina. La panna a guarnizione viene fatta aromatizzare al pepe di Sichuan e successivamente montata. Sopra vengono messe erbe selvatiche e a lato un gelato allo stracchino all’antica, un formaggio del presidio Slow Food della Bergamasca.
Pasta frolla alla mandorla
Confettura alla rosa canina
Panna
Erbe aromatiche
Stracchino all’antica