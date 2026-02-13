Il menù per San Valentino suggerito dallo chef stellato

Cosa c’è di più romantico per San Valentino che preparare una cena per il proprio lui o la propria lei? Forse nulla. Se poi i piatti cucinati sono suggeriti da uno chef stellato il risultato non può che migliorare

I piatti dello chef

A suggerire i piatti per una cena (o un pranzo) ideale per San Valentino è Matteo Vergine, chef stellato del ristorante Grow di Albiate

Un menù completo, dal primo al dolce, per una serata indimenticabile. Certo non tutti raggiungeranno i livelli dello chef, ma già il solo provarci non potrà che essere apprezzato dal proprio lui o dalla propria lei

Il primo

Tagliatella fresca al mais, ragù selvatico lampone ghiacciato e abete



La tagliatella al mais viene mantecata e ultimata la sua cottura con un fondo di selvaggina. A condirla un ragù selvatico di diversi animali con varie frollature per dare diverse sensazioni di masticazione. Sopra troviamo lamponi ghiacciati e sbriciolati e per finire gemme di abete fermentate.

Tagliatelle al mais

Ragù di selvaggina

Lamponi ghiacciati

Gemme di abete

Il secondo

Daino, radicchio e caco

Il daino viene marinato in un mix di erbe e successivamente cotto alla brace per poi essere fatto riposare nell’intingolo di daino alle erbe stesso. Successivamente sopra viene ricoperto con un radicchio marinato in un estratto di radicchio stesso per intensificarne il sapore e viene accompagnato con uno scalogno cotto al Marsala e un’oliva brasata in brace. Per chiudere un fondo bruno di cachi alla brace.

Daino

Radicchio

Scalogno

Marsala

Olive

Cachi

Il dolce

Crostatina alla rosa canina, panna al pepe e gelato allo stracchino all’antica

Per la crostatina si usa una frolla classica alla mandorla con all’interno una confettura di rosa canina. La panna a guarnizione viene fatta aromatizzare al pepe di Sichuan e successivamente montata. Sopra vengono messe erbe selvatiche e a lato un gelato allo stracchino all’antica, un formaggio del presidio Slow Food della Bergamasca.

Pasta frolla alla mandorla

Confettura alla rosa canina

Panna

Erbe aromatiche

Stracchino all’antica