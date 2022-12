Il mercatino che aiuta i più bisognosi

Specialità gastronomiche di qualità, vini doc e tante altre idee regalo. Sabato 17 e domenica 18 dicembre si potrà ancora visitare il tradizionale mercatino promosso annualmente dai gruppi Caritas e Unitalsi, allestito dal 7 dicembre nel salone Sacro Cuore accanto alla chiesa parrocchiale di Sovico.

Gli orari del mercatino

Si possono trovare esposti vini pregiati e specialità gastronomiche di qualità, capi di abbigliamento e tante idee regalo per soddisfare ogni esigenza. Il ricavato sarà devoluto al Centro di ascolto Caritas, in aiuto alle situazioni di povertà della comunità sovicese e alla casa di Borghetto Santo Spirito, in Liguria, per disabili, gestita dal gruppo Unitalsi. Un dono esclusivo e unico per vivere appieno il significato del Natale. Il mercatino sarà aperto sabato 17 dicembre dalle 17 alle 19, domenica 18 dicembre dalle 8.30 alle 12 e dalle 15 alle 19.30 con possibilità anche di ordinare cesti natalizi.

Bilancio annuale della Caritas

Questo è anche il periodo, per il Centro di ascolto Caritas, di fare un bilancio dell’attività svolta durante l’anno. I problemi economici sono il maggior indice di difficoltà delle famiglie sovicesi aiutate dalla Caritas. Il Centro di Ascolto di Sovico, coordinato da Mariagrazia Motta, cerca quotidianamente di risolvere le principali criticità che ogni giorno le famiglie si trovano ad affrontare. "Il problema principale resta la ricerca di una casa e di una stabilità economica - spiega Mariagrazia - In paese ci sono tante case sfitte e altrettante necessità". Parlando di problemi economici, gli stranieri sono quelli a essere maggiormente in difficoltà con 170 richieste di aiuto contro le 130 di cittadini italiani. I colloqui, in generale, al 22 ottobre del 2022 sono stati 1.910. Ricordiamo che il Centro di ascolto Caritas è aperto il martedì, dalle 15 alle 19, e il giovedì dalle 20 alle 22, presso la sede di via Baracca.