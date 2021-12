Il mercatino di Natale ti aspetta a Sovico

festa

Tanti eventi in programma fino a stasera in piazza Frette e via Giovanni da Sovico.

Per tutta la giornata (domenica 5 dicembre 2021) a Sovico si potrà visitare il mercatino di Natale.

Mercatino di Natale

Si chiama "Aspettando il Natale" l'iniziativa promossa dall'Associazione Commercianti e Servizi Sovico, presieduta da Elmongi Ahmed, in collaborazione con la Pro Loco Sovico e il patrocinio del Comune, giunta alla 16esima edizione. Fino alle 19.30 in piazza Frette e via Giovanni da Sovico saranno presenti le bancarelle allestite dai commercianti e dalle associazioni sovicesi, che propongono tante occasioni per fare acquisti natalizi. Non mancano anche gli eventi: questa mattina la sfilata dei Babbi Natale in moto organizzata dalla Pro Loco e dal gruppo Motociclisti. Pomeriggio alle 15 giochi con i palloncini, alle 16 il mago Yoghi e le magie del Natale. Oltre ai gonfiabili, all'animazione per i bambini e gli intrattenimenti musicali. Per l'occasione i negozi del paese rimarranno aperti.

Obbligo della mascherina all'aperto

L'accesso è consentito solo con green pass e mascherina anche all'aperto. In un'ordinanza il sindaco, Barbara Magni, ha deciso di imporre l'obbligo di indossare le mascherine anti-Covid all'aperto durante le manifestazioni natalizie. L'imposizione varrà soltanto nella giornata di oggi. Il provvedimento vale per le strade del centro interessate dall'iniziativa, piazza Frette e via Giovanni da Sovico. Obiettivo dichiarato: scongiurare un aumento del rischio di diffusione del coronavirus per la presenza ravvicinata e in contemporanea di molte persone richiamate da bancarelle, spettacoli e attrazioni, con l'evidente impossibilità di garantire il rispetto delle distanze di sicurezza. Sarà dunque obbligatorio indossare mascherine chirurgiche o Ffp2 dalle 7 alle 22 anche all'aperto nelle strade del centro storico. Unica eccezione i bambini sotto i 6 anni e chi ha patologie incompatibili con l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.