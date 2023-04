Il mercato agricolo di Concorezzo compie un anno di attività

Settimana di festa per il mercato agricolo di Concorezzo, che in questi giorni ha compiuto un anno di vita. Dodici mesi intensi di crescita e di cambiamenti che hanno reso l’appuntamento del giovedì mattina in via Adda ormai caro a tanti concorezzesi ma non solo. La zona in cui si trova il mercato Cuncuress Campagna Amica è sulla strada di collegamento verso Vimercate e sono decine le persone che, settimanalmente, si fermano a fare la spesa nel tragitto casa-lavoro.

La soddisfazione dell'Amministrazione comunale

Il mercato Cuncuress Campagna Amica si tiene ogni giovedì mattina dalle 8 alle 13 nel parcheggio di via Adda, angolo via Dante. Sono coinvolte in totale otto aziende Coldiretti della Lombardia (due della Brianza) che propongono le loro eccellenze agroalimentari a filiera corta a turnazione, così da garantire sempre sei banchi presenti con le principali categorie alimentari: formaggi di latte vaccino, caprino e di bufala, carne, ortofrutta, vino dell’Oltrepo Pavese, miele, pane e prodotti da forno. Una vasta scelta che soddisfa l'Amministrazione comunale, protagonista di un dialogo costante e proficuo con Campagna Amica.

"Il mercato Cuncuress Campagna Amica rappresenta per la nostra Giunta un progetto importante che abbiamo concretizzato con entusiasmo - spiega il sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio - Si tratta di un modo per sostenere la biodiversità, la filiera corta e il chilometro zero. Per noi non è stato solo una semplice concessione di spazi ai produttori, ma un vero e proprio progetto condiviso con i referenti di Campagna Amica con cui abbiamo un confronto costante. In questi mesi abbiamo migliorato l’area dove si tiene il mercato, ad esempio, con il via ai lavori di installazione di Brianzacque della nuova casetta dell’acqua. Abbiamo potenziato la comunicazione circa la presenza del mercato in città e abbiamo, infine, firmato una convenzione di cinque anni. La stipula di questo accordo vuole, infatti, essere un segnale della volontà della nostra amministrazione di sostenere, anche a lungo termine, il mercato Campagna Amica. Il lavoro non è ancora finito e, infatti, sono in fase di progettazione alcune iniziative con le scuole del territorio proprio sul tema della biodiversità e del kilometro zero".

"Sosteniamo le piccole imprese"

Il traguardo raggiunto dal mercato agricolo concorezzese è stato celebrato anche dai vertici di Campagna Amica, che hanno sottolineato l'importanza di dedicare attenzione alle bancarelle legate alla filiera corta.