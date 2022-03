Iniziativa

Il farmers' market verrà inaugurato ufficialmente giovedì mattina.

Il mercato agricolo di Concorezzo sarà targato "Coldiretti". Il nuovo farmers' market di via Adda verrà ufficialmente inaugurato giovedì mattina.

La scelta della "Coldiretti"

Tutto come previsto: sarà la «Coldiretti» a gestire il nuovo mercato agricolo «Cuncuress». Ad annunciarlo è stata l’Amministrazione comunale, che nei giorni scorsi ha approvato l’affidamento della gestione della nuova area mercato (situata in via Adda) alla nota associazione.

"Siamo molto contenti, crediamo che Coldiretti sia il soggetto migliore cui affidare la gestione del mercato agricolo - spiega il sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio - Hanno l’esperienza e le conoscenze per agire nel modo migliore".

Il taglio del nastro

L’inaugurazione ufficiale del mercato avverrà giovedì 17 marzo alle 10.30. Coinvolgerà in tutto otto aziende Coldiretti della Lombardia (due della Brianza) che proporranno le loro eccellenze agroalimentari a filiera corta a turnazione, così da garantire sempre sei banchi presenti con le principali categorie alimentari: formaggi di latte vaccino, caprino e di bufala, carne, ortofrutta, vino dell’Oltrepo Pavese, miele, pane e prodotti da forno. Il nuovo mercato agricolo prende forma in un momento storico molto particolare, cui sottolinea lo stesso Capitanio.

"In questi ultimi giorni stiamo scoprendo l’importanza di prodotti che prima davamo per scontati e che ora invece rischiano di scarseggiare. Per questo ci piace l’idea di puntare così tanto su prodotti a chilometro zero e sulla valorizzazione della territorialità".

Soddisfatto anche l'assessore alle Attività produttive del Comune di Concorezzo Micaela Zaninelli.

"Finalmente siamo riusciti a portare anche a Concorezzo un mercato agricolo fortemente voluto da noi per dare la giusta visibilità ai prodotti del nostro territorio. Questa scelta va nella direzione presa da questa amministrazione di dare un forte impulso alla valorizzazione del territorio ed alla sua attrattività. Oggi più che mai, il tema degli approvvigionamenti e delle materie prime deve diventare un tema di riflessione personale e non può più essere lasciato in mano alle grosse multinazionali che mirano solo al mero interesse economico bypassando totalmente i veri valori che terranno uniti nel futuro, come nel passato, i popoli. L'area che ospiterà il mercato è stata scelta perché facilmente raggiungibile con qualsiasi mezzo, ben servita da piste ciclopedonali e dotata di ampie zone di parcheggio".

Al taglio del nastro di giovedì mattina interverranno Interverranno il sindaco Mauro Capitanio, l’assessore al Commercio Micaela Zaninelli, il direttore della Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza Umberto Bertolasi, il segretario di zona della Coldiretti Sergio Meroni e il responsabile interprovinciale di Campagna Amica Tiziano Tenca.