Uno spettacolo comico con l'obiettivo di raccogliere fondi per finanziare e coprire le spese degli interventi realizzati per migliorare il centro sportivo. Questo quanto ha organizzato l'associazione sportiva C.S. Colnago Asd per la serata di domani, venerdì 6 giugno.

Il Milanese Imbruttito fa tappa a Colnago

L'appuntamento è di quelli immancabili. Nel centro Sant'Alessandro di via Castello, nella frazione di Cornate d'Adda, infatti farà capolino Germano Lanzoni, conosciuto da molti come "Il Milanese Imbruttito". L'attore e comico, porterà in scena il suo spettacolo «Di persona è un altro».

«Abbiamo conosciuto qualche tempo fa Germano in occasione di un suo spettacolo in provincia di Varese - spiega il presidente dell'associazione Fabio Massimo - Gli abbiamo parlato della nostra realtà e del nostro impegno per far ripartire lo sport a Colnago, attraverso un progetto importante e che ci ha visti investire molto nelle strutture sportive. Essendo lui una persona molto legata allo sport, lavorando da anni come speaker del Milan, oltre che essere impegnato nel sociale, ha deciso di darci una mano, portando qui il suo spettacolo».

Il ricavato della manifestazione infatti, sarà totalmente impiegato dalla società per finanziare gli interventi che ormai da quattro anni a questa parte il C.S. Colnago sta portando avanti per migliorare il centro sportivo. L'appuntamento è fissato per le ore 21. Per poter partecipare sarà necessario acquistare il biglietto dello spettacolo, al prezzo di 20 euro sul sito internet ticketsms. Per chi volesse, ci sarà anche l'opportunità di mangiare direttamente al centro sportivo prima dello spettacolo con un aperitivo al chiringuito. Lanzoni porterà dunque in scena uno spettacolo di racconti, monologhi e canzoni sulla quotidianità dell'umano contemporaneo, accompagnato dalle chitarre dei musicisti Gianluca Beltrame e Orazio Attanasio.

L'impegno della società per il rilancio dello sport

«Per noi è un appuntamento veramente importante - sottolinea il presidente - Il nostro obiettivo è infatti quello di continuare a migliorare il centro Sant’Alessandro. Siamo intervenuti prima sui campi da calcio, posando il manto in sintetico. Poi sugli spogliatoi. L'ultimo intervento che abbiamo realizzato è quello sulla palestra dove gioca la nostra squadra di pallavolo, in cui abbiamo cambiato la pavimentazione e abbiamo ritinteggiato la struttura. Ora stiamo già pensando ai prossimi interventi, che sono però ancora in fase di studio».

Un impegno, quello del C.S. Colnago, che non si limita però solo sulle strutture, ma anche nella cura della parte sportiva. Nonostante infatti l’associazione sia nata nel 2021, nel giro di quattro anni la realtà sportiva si è già tolta varie soddisfazioni: