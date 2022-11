Un bel riconoscimento per il Comune di Concorezzo. In queste ore infatti è arrivata la notizia che il comune brianzolo è stato selezionato anche per il biennio 2022/2023 come "Città che Legge".

Il Ministero della Cultura premia per il sesto anno consecutivo Concorezzo, "Città che Legge"

Un riconoscimento, il sesto consecutivo per l'Amministrazione, che non fa altro che ribadire l'impegno degli uffici comunali nella promozione con continuità della lettura. A Concorezzo la Biblioteca comunale è infatti impegnata in una serie di attività strutturate in questo ambito come Nati per Leggere.

L’inserimento nell’elenco “Città che legge” consentirà alle Amministrazioni comunali selezionate, tra cui appunto Concorezzo, di partecipare ai bandi che il Cepell pubblicherà per attribuire contributi economici, premi ed incentivi ai progetti più meritevoli.

Premiato il grande lavoro della Biblioteca

“E’ dal 2017 che il Ministero del Beni Culturali seziona il nostro Comune per questo prestigioso riconoscimento - ha commentato l’assessore alla Cultura Gabriele Borgonovo-. Si tratta di un riconoscimento che ci rende soddisfatti perché premia il grande lavoro della nostra biblioteca. Un lavoro strutturato che garantisce ai nostri concorezzesi una serie di iniziative pensate per le diverse fasce di età. Nati per leggere è solo un esempio delle attività organizzate per coinvolgere la cittadinanza. Voglio sottolineare, in particolare, il lavoro svolto insieme alla scuola. Abbiamo infatti strutturato il Piano del Diritto allo Studio con una serie di uscite formative e didattiche organizzate per avvicinare i più giovani alla lettura e alla nostra biblioteca”.

(nella foto di copertina una delle tante iniziative organizzate dalla biblioteca di Concorezzo)