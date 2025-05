Il ministro dell'Economia Giorgetti ha incontrato gli imprenditori

Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha incontrato gli imprenditori di Desio. E’ arrivato in città intorno alle 13 e ha avuto un confronto con alcune delle realtà produttive del territorio, nel corso degli appuntamenti per la campagna elettorale del leghista Andrea Villa, candidato sindaco per il Centrodestra. “Se le aziende hanno la possibilità di crescere vanno aiutate – ha detto Villa – Noi puntiamo tanto sul lavoro e le imprese sono la base del nostro tessuto sociale. Per questo è importante fare in modo di riuscire a lavorare per lo sviluppo”. E tra le opportunità citate ci sono anche le infrastrutture, come Pedemontana.

Giorgetti: "Qui siamo nell'epicentro del fare"

“Desio è quasi la capitale della Brianza e qui siamo in quello che chiamiamo l’epicentro del fare. Il fare impresa nasce attraverso un atto di coraggio, di sfida, ed è connesso anche a un fattore di rischio. Ma questa dimensione deve essere protetta politicamente. La politica non può disconnettersi dalla realtà". E nel complicato quadro che si è venuto a creare, richiamando anche l’Europa, il ministro Giorgetti ha ricordato la necessità di "fare battaglie per difendere il mondo dell’imprenditoria" ed eliminare la burocrazia, che impedisce lo sviluppo. "Noi stiamo lavorando per cambiare l’impianto esistente, in modo da mettere ordine. Un mondo intricato di norme e regolamenti che rendono ancora più difficile operare - ha spiegato - Se c’è un’Amministrazione che non è figlia del fare, interpreterà quelle norme per non fare, se invece è per il fare, come la Lega, cercherà di attivarsi per sostenere la produttività".

Il dialogo con gli imprenditori

Rispetto poi all'appuntamento elettorale del 25 e 26 maggio, ha puntualizzato

: “C’è tanta gente che non sa che si deve votare. Bisogna fare campagna elettorale porta a porta, unico strumento per far conoscere un appuntamento che è importante quanto le elezioni politiche". Di Desio ha sottolineato: “Avete una storia un po’ complicata, Desio è sicuramente una realtà con delle rilevanze. Il solo fatto che esista una Banca che ha il nome della città lo dimostra. Ho voluto venire qui per ascoltare le indicazioni del mondo produttivo. Se qualcuno ha qualcosa da dire o da rimproverare sono qui per ascoltarvi”. Quindi si è intrattenuto con gli imprenditori. Con il ministro presenti anche il senatore Massimiliano Romeo e il capogruppo in Consiglio regionale, Alessandro Corbetta.