Il ministro Locatelli a Limbiate per i 65 anni del Centro cani guida Lions. Oggi pomeriggio, sabato, erano presenti varie autorità e i rappresentati di diversi Club: "Grazie per il vostro spirito di servizio"

Il ministro Locatelli a Limbiate

Il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli ha fatto tappa a Limbiate in occasione del 65esimo anniversario del Centro addestramento cani guida Lions. Oggi pomeriggio, sabato, ha partecipato ai festeggiamenti nella sede di via Galimberti dove è stata accolta dal presidente Giovanni Fossati, i componenti del direttivo e numerosi rappresentanti dei Club Lions della zona. Erano presenti anche il sindaco Antonio Romeo e l'assessore regionale a Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini. In sala anche i consiglieri regionali Riccardo Pase e Alessandro Corbetta.

Donati 2.318 cani

Il presidente Fossati ha ricordato la storia del Centro cani guida Lions, approdato a Limbiate nel 1976 e come è cresciuta struttura di via Galimberti nel corso del tempo. Con particolare orgoglio ha ricordato che in questi 65 anni sono stati addestrati e donati a persone non vedenti ben 2.318 "angeli a quattro zampe". Fossati ha quindi ringraziato le famiglie affidatarie dei cani (puppy walker per l'impegno che dedicano "con grande amore e competenza"

Il servizio cani guida è una lunga e meravigliosa storia che promuove con altruismo i valori della solidarietà che si manifesta con la consegna gratuita di angeli a quattro zampe - ha ricordato Fossati - Una solidarietà in nome del bisogno fisico, morale e sociale, senza chiedere nulla in cambio

La consegna di alcuni riconoscimenti

Successivamente sono stati consegnati dei riconoscimenti ad alcuni soci Lions che si sono distinti per il loro impegno e hanno preso parola presidenti e rappresentanti di vari Lions Club. Il primo cittadino Antonio Romeo ha invitato i sindaci della zona a seguire l'esempio del Comune Limbiate, adottando un cane guida e quindi dando un contributo per il loro percorso di addestramento.

L'intervento del ministro

Il ministro Locatelli ha ricordato che il Centro limbiatese rappresenta un'eccellenza e ha ringraziato per lo "spirito di servizio":

Nella legge di Bilancio il ministero per le Disabilità prevede di inserire un passaggio secondo me fondamentale, il riconoscimento di tutti i cani che fanno assistenza. La possibilità di avere un tesserino che certifichi i centri e i cani per l'eccellenza che sono, in questo modo si potrà creare maggior consapevolezza per l'accesso ai mezzi di trasporto e alle strutture. Per questo inviterò Fossati a far parte di un tavolo di lavoro che si insedierà presso il ministero per le Disabilità e con il Ministero della Salute scriveremo questo decreto applicativo. Mi piace molto questo luogo perché qui c'è calore e l'umanità delle persone di questo territorio che hanno saputo supportare questo progetto meraviglioso con il coinvolgimento di tutti

Il momento di festa è proseguito con una visita agli spazi del Centro di addestramento e una dimostrazione cinofila guidata dagli addestratori. La festa del 65esimo prosegue questa sera con uno spettacolo musicale al teatro comunale di Limbiate, in via Valsugana.

La storia

Il centro cani guida Lions è nato nel 1959 per iniziativa di Maurizio Galimberti, ingegnere e pilota dell'aviazione durante la Seconda guerra mondiale. Rimase cieco in seguito ad un grave incidente aereo e prese un cane guida in Germania. Decise così di aprire un centro addestramento anche in Italia grazie alla collaborazione del Lions Club Milano di cui divenne socio, poi il trasferimento della struttura a Limbiate.

I cani addestrati vengono ceduti gratuitamente ai non vedenti che ne fanno richiesta e consentono loro di riacquistare la propria autonomia, andare in giro per strada, sui mezzi pubblici, al lavoro. I quattro zampe li portano ovunque, proteggendoli e segnalando pericoli e ostacoli. Ogni anno il Centro riesce a consegnare una cinquantina di amici a quattro zampe ma le richieste sono numerose e arrivano da tutta Italia.

Negli ultimi anni all’interno della struttura sono state allestite cinque sale parto in cui nascono i cuccioli, ora c’è un progetto di ampliamento che potrebbe concretizzarsi già nei prossimi mesi.

«L’obiettivo è riuscire a rispondere ad un maggior numero di richieste, dato che la lista d’attesa è lunga - ha spiegato il presidente - recentemente abbiamo rinnovato il campo ostacoli con l’aggiunta di semafori e allineandolo alle nuove normative, affinché i cani, mentre vengono addestrati, si trovino in una situazione più simile possibile a quella di un contesto urbano».

Il Centro cani guida dei Lions ha ricevuto importanti riconoscimenti in tutta Italia, ultimo il prestigioso premio Rosa Camuna conferito quest'anno da Regione Lombardia.

«Nel corso degli anni il Centro di addestramento è diventato il più importante d’Europa, per la struttura all’avanguardia e per l’attenzione al benessere dei cani - ha ricordato il presidente - e siamo sempre alla ricerca di famiglie affidatarie che si prendano cura dei cani nei primi mesi di vita, insegnando loro che comportarsi in famiglia e quando si va in giro, prima di iniziare l’addestramento vero e proprio».

Questa sera i festeggiamenti del 65esimo anniversario di fondazione si concludono al teatro comunale di via Valsugana dalle 21.

L’associazione invita tutti i cittadini a condividere questo momento di felicità, che vedrà la partecipazione di vari ospiti del mondo della musica e della televisione italiana allo spettacolo benefico «I migliori anni della nostra musica». Si avvicenderanno sul palco Christian Militello, Luisa Corna, Fausto Leali, Maurizio Fabrizio e Katia Astarita, Franco Fasano, Dan e i suoi fratelli, Il nostro canto libero. Sarà l’occasione per ascoltare ottima musica ma anche per conoscere a fondo l’attività del Centro di addestramento cani guida dei Lions e sostenere l’operato dell’associazione.