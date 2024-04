Il Ministro per la disabilità in visita a Concorezzo e Villasanta. Ieri pomeriggio, sabato 27 aprile 2024, Alessandra Locatelli ha incontrato prima i ragazzi di Cascina San Vincenzo, quindi quelli della Casa della Speranza.

Prima tappa a Concorezzo

Il pomeriggio nel Vimercatese del Ministro per la disabilità Alessandra Locatelli è iniziato a Concorezzo. Accompagnata dal sindaco Mauro Capitanio e dall'assessore ai Servizi sociali Walter Magni, l'esponente del Carroccio ha fatto visita a Cascina San Vincenzo, l'associazione che da anni si occupa della crescita e dell'inserimento in società di numerosi ragazzi autistici. Il Ministro Locatelli ha incontrato il presidente Efrem Fumagalli e toccato con mano il grande lavoro svolto dal sodalizio, divenuto ormai un punto di riferimento per tutto il territorio. Nell'occasione la San Vincenzo ha anche presentato i progetti futuri dell'associazione, alle prese con la realizzazione di un importante obiettivo con la collaborazione dell'Amministrazione comunale.

"Ringrazio il Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli per la gradita visita di oggi alla Associazione Cascina San Vincenzo - ha commentato il sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio - È stata l'occasione per mostrarle l'eccellente lavoro che Efrem Fumagalli e tutto lo staff e i volontari della Cascina fanno quotidianamente sul tema autismo. Abbiamo anche presentato un ambizioso progetto sociale che parla di inclusione, lavoro e dopo di noi e speriamo che anche grazie all'attenzione del Ministero per le disabilità possa concretizzarsi su Concorezzo. Presenti anche i referenti di altre realtà concorezzesi che operano sulla disabilità. Siamo molto soddisfatti di questo lavoro di rete sul territorio".

Il trasferimento a Villasanta intorno alle 16

Intorno alle 16 il Ministro Locatelli si è quindi trasferita a Villasanta, dove ha raggiunto La Casa della Speranza. Ad attenderla il sindaco Luca Ornago, i rappresentanti (di maggioranza e opposizione) dell'Amministrazione e ovviamente i responsabili dell'associazione Amici della Speranza. Nell'occasione il Ministro è stato letteralmente travolto dall'entusiasmo dei ragazzi con disabilità psico-fisiche che vivono quotidianamente la Casa della Speranza, realtà nata nel 2021 con l'obiettivo di sviluppare maggiori autonomie abitative e capacità relazionali. Accompagnata dai ragazzi e dai loro educatori la Locatelli ha visitato l'intera villetta, scoprendo le varie attività portate avanti dall'associazione.