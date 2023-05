Il ministro Valditara in visita al Festival dei Giovani di Arcore

Parterre de roy per la Junior orchestra dell'istituto Santa Dorotea di Arcore che oggi pomeriggio, sabato 6 maggio 2023, al Teatro Nuovo di via San Gregorio, ha avuto, tra gli spettatori, il ministro dell'Istruzione e del merito Giuseppe Valditara.

Si tratta di un evento inserito nell'ambito del Festival dei Giovani: due settimane di eventi, iniziate lo scorso 2 maggio e che si concluderanno il 14 maggio.

Ad accogliere il ministro c'era il presidente del Consiglio comunale Laura Besana, l'assessore alla Cultura Evi De Marco, l'assessore Serenella Corbetta, il consigliere comunale della Lega Pierluigi Perego. Tra i politici era presente anche il consigliere regionale Alessandro Corbetta.

Organizzato dal Comune di Arcore in collaborazione con la Pro Arcore e il Cineteatro Nuovo, è dedicato alla musica e alla danza ma prima di tutto ai giovani del territorio, che saranno i veri protagonisti.

Valditara, nel suo intervento di saluto ai presenti, ha elogiato l'organizzazione del Festival, salutando calorosamente i ragazzi dell'orchesta dell'istituto Santa Dorotea che si sono esibiti in concerto.

“Abbiamo organizzato questo festival dal nulla, non ci sono precedenti ad Arcore – ha ricordato l’assessore alla Cultura Evy De Marco durante la presentazione in Villa Borromeo avvenuta qualche settimana fa insieme al sindaco Maurizio Bono - Se ci siamo riusciti è anche grazie alla collaborazione di tante realtà diverse, le nostre scuole ma anche i numerosi sponsor, le associazioni e realtà d’eccellenza nel campo della musica come la Junior Orchestra Sinfonica di Milano, che si esibirà il 14 maggio. Il Festival è una grande occasione per i giovani non solo di avere palcoscenici come quello del Cineteatro, dell’Auditorium Don Oldani, ma anche di confrontarsi con artisti emergenti come il pianista e compositore Dorian Vein”.