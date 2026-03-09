Il taglio del nastro questa mattina, lunedì: "C'è bisogno di una nuova scuola che sappia fare formazione e tecnica e professionale di serie A"

Il Ministro Valditara inaugura la sede di Enaip Lombardia e di Its Move. Il taglio del nastro questa mattina, lunedì: “C’è bisogno di una nuova scuola che sappia fare formazione e tecnica e professionale di serie A”

Il Ministro dell’Istruzione ha tagliato il nastro

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha inaugurato la sede di Limbiate di Enaip Lombardia. Questa mattina, lunedì 9 marzo, ha tagliato il nastro all’ingresso dei locali di via Monte Bianco 133, al quartiere Mombello, che ospitano appunto l’ente di formazione professionale e alcuni corsi della Fondazione Its Move Academy, specializzata nella formazione superiore per la logistica e la mobilità sostenibile.

Le altre autorità presenti

Presenti autorità locali, Carabinieri, Polizia Locale, il Prefetto di Monza e Brianza Enrico Roccatagliata e il Questore Giovanni Cuciti. Dopo la benedizione impartita da don Raffaele Mottadelli, i saluti delle autorità.

La scommessa di Enaip ed Its Move

Il direttore generale della Fondazione Enaip Lombardia, Giovanni Colombo, ha raccontato della scommessa iniziata due anni fa insieme a Pietro Farneti, presidente di Its Move Academy di avviare a Mombello un percorso di formazione professionale per adulti.

«Abbiamo recuperato questa struttura per riconsegnarla alla città – ha detto Colombo – è una scuola e un centro di aggregazione ad uso del territorio».

Sede di Mombello in posizione strategica

Farneti ha evidenziato che la sede si trova in un luogo strategico:

«Arriverà la metrotranvia e poco lontano da qui sorgerà un polo della logistica. Inoltre questo territorio a differenza del resto dell’Italia non ha un problema demografico, quindi il bisogno di formazione ci sarà ed è grande. Qui sarà anche la sede di un progetto pilota con l’Egitto finanziato dalla Regione con 15 ragazzi che seguiranno un corso nel settore dell’automotive».

Gli altri interventi

Il presidente di Enaip Lombardia Martino Troncatti ha illustrato la crescita dell’Ente in pochi anni con sportelli lavoro che hanno intercettato i bisogni del territorio. Il sindaco Antonio Romeo ha voluto complimentarsi con i dirigenti scolastici, alcuni dei quali presenti all’inaugurazione: «Se oggi il paese guarda in positivo è grazie a loro».

Anche Luca Santambrogio, presidente della Provincia di Monza e Brianza ha salutato con favore il servizio in via Monte Bianco: «Importante rigenerare uno spazio attraverso delle progettualità in una terra che attira ancora tante persone».

L’intervento del Ministro

Nel suo intervento il Ministro si è soffermato sulla riforma 4+2 articolata in un percorso che unisce 4 anni di scuola superiore tecnica o professionale a 2 anni di specializzazione negli Its Academy.

«La scuola e la formazione sono il motore di una società – ha premesso Valditara – C’è bisogno di una scuola nuova che sappia fare della formazione tecnica e professionale di serie A, perché qui ci sono tante intelligenze e percorsi formativi tutti ugualmente importanti. Un percorso di quattro anni dove si punta alla qualità: si rafforzino allora l’italiano, la matematica e l’inglese ma si rafforzi anche il collegamento stretto con le imprese, con gli imprenditori che partecipano alla filiera formativa. Quindi scuola-lavoro, internazionalizzazione, ricerca, innovazione e soft skills. Crediamo molto in questo percorso che dà un inserimento più rapido e a volte più soddisfacente rispetto al percorso universitario. Questa è la grande sfida di una scuola che vuole liberarsi dalle incrostazioni ideologiche e dalla zavorra del passato che l’ha condizionata in modo classista, per dare ad ogni giovane una speranza per il futuro».

I corsi operativi a Mombello

Nella sede di Mombello è partito il corso Enaip per diventare Asa (ausiliario socio sanitario), mentre Its Move Academy ha attivato con una ventina di iscritti il corso biennale di Project management for supply chain che forma tecnici specializzati nella pianificazione, gestione e ottimizzazione dei processi logistici e delle catene di fornitura.