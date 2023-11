Il mondo del calcio piange il mitico Ezio Motta

Mondo del calcio in lutto per la scomparsa di Ezio Motta. Il 70enne, storico volto del pallone di provincia, è morto nella serata di ieri, lunedì 27 novembre nella sua abitazione di Burago Molgora.

Calcio in lutto

Ezio Motta è stato dei volti più conosciuti del calcio di provincia, avendo lavorato con diverse società del territorio, sempre sul campo al fianco dei ragazzi. Il suo nome però è legato a doppio filo con quello della "Usd Buraghese", di cui era stato socio fondatore e dove da oltre vent'anni ricopriva il ruolo di Direttore Generale.

Il cordoglio della "Buraghese"

Ma i ruoli, a Ezio Motta, sono sempre stati stretti. Perché per la "Buraghese" non è stato solo un dirigente, ma anche un allenatore, tecnico, volontario a tutto tondo, sempre pronto a mettersi in gioco per il bene della società e soprattutto dei suoi ragazzi, quelli che ha contribuito a far crescere sotto la propria ala protettiva. Non a caso a lui era stata affidata la gestione del settore giovanile, di cui era responsabile, dividendosi tra il lavoro in segreteria, sul campo e negli uffici della Federazione.