Il monzese Antonio Prina è il nuovo Comandante della Polizia stradale di Como

Ieri mattina, lunedì 11 dicembre, ha formalmente assunto l’incarico di comandante della Sezione della Polizia Stradale di Como il Commissario della Polizia di Stato Antonio Prina, classe 1967 di Monza.

Davvero lunga la sua carriera nella Polizia di Stato: Prina ha iniziato nel 1987 come Agente Ausiliario al III Reparto Mobile di Milano per poi proseguire qualche anno dopo, superando il corso di specializzazione a Cesena, nelle file della Polizia Stradale, prima ad Arona, in provincia di Novara, poi a Milano e Seregno.

Ha transitato nei ruoli prima dei Sovrintendenti e successivamente in quello degli ispettori dove nel 1997 ha superato un secondo corso per ispettori al C.A.P.S. di Cesena classificandosi primo.

Con il nuovo ruolo è dapprima vice comandante a Milano Ovest e poi a capo dell’Ufficio Verbali della Sezione Polizia Stradale di Varese, dove è nominato componente di commissioni d'esame, referente di progetti di formazione del personale, referente per progetti nazionali di campagne sulla sicurezza stradale e rappresentante nei gruppi di lavoro del Servizio Polizia Stradale del Dipartimento di Pubblica Sicurezza.

Nel 2017 supera il concorso interno per Ispettore Superiore Sostituito Ufficiale di Pubblica Sicurezza consentendogli, nel dicembre 2019, l'accesso al concorso per titoli alla nomina di Vice Commissario.

Il Questore di Como ieri mattina, ha espresso il suo personale augurio di buon lavoro al Commissario Antonio Prina per il suo nuovo incarico.