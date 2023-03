Il Movimento di Villasanta sulla scuola Villa "Il Comune dica quando i bimbi potranno riavere uno spazio verde nel plesso"

Il Movimento cittadino Io Scelgo Villasanta accoglie "con tristezza" la notizia data lunedì 13 marzo dal Comune in merito al taglio degli alberi nella scuola primaria Villa.

Il Comitato di Villasanta sulla scuola Villa "Il Comune dica quando i bimbi potranno riavere uno spazio verde nel plesso"

Lunedì il Comune ha infatti informato i cittadini che la Cooperativa Azalea che cura il verde pubblico avrebbe iniziato oggi, 15 marzo, il taglio dei tre pini morti nel giardino della scuola di Villasanta.

"L’intervento - aveva spiegato l'Amministrazione comunale -, accertato lo stato di fine vita da parte degli esperti, si è reso necessario a tutela della sicurezza degli utenti del giardino. Il ripristino del giardino è in fase di progettazione"

In particolare il Comune ha in programma un nuovo prato e nuove piantumazioni a compensazione degli alberi tagliati.

"Accogliamo la notizia con tristezza"

Ora però il comitato villasantese si chiede "quando i bimbi potranno riavere uno spazio verde all'interno del plesso". Le perplessità del Movimento cittadino sono emerse in una nota che Io Scelgo Villasanta ha diffuso oggi.

"Il Comune informa la cittadinanza che nel giardino della scuola Villa saranno tagliati ulteriori tre alberi, perché sono arrivati a fine vita. Cioè, sono morti - si legge nella nota. Le cause non si sanno e non è dato saperle: siccità? Incuria? I lavori che hanno reso le piante più fragili? Non si sa. Accogliamo la notizia con tristezza, per uno spazio che è stato luogo storico di crescita ed educazione per generazioni di villasantesi. Le dichiarazioni ci portano ancora una volta a dover prendere atto che questa Amministrazione si ritrovi ad affrontare le sempre situazioni improvvisando".

"I bambini da quasi un anno vivono con un cantiere"

In particolare il Movimento Io Scelgo Villasanta pone l'accento sul fatto che la progettazione del ripristino del giardino avrebbe dovuto "essere parte integrante dei lavori per l’installazione del prefabbricato, così come per il taglio dei tre alberi, anche per ridurre al minimo il disagio per i bambini che da quasi un anno vivono con un cantiere e con i lavori in corso. Quest’estate, se pioverà, i bambini si ritroveranno a giocare nel fango, mentre se ci sarà bel tempo, non avranno nemmeno un albero per potersi riparare dal sole. E non sappiamo nemmeno quando saranno fatte le compensazioni sia di questi tre alberi, sia di quelli (sani) abbattuti per fare spazio al prefabbricato".

A quando il progetto?