Il movimento "Indipendenza" approda a Vimercate

Il movimento "Indipendenza" approda anche a Vimercate.

Novità sul fronte politico in città. Il movimento che fa capo all'ex ministro Gianni Alemanno, scende in campo anche a Vimercate. Grazie a due ex esponenti di Fratelli d'Italia. Si tratta dell'ex segretario cittadino Giuseppe Moretti e di Maurizio Di Marco, già candidato alle elezioni amministrative in città e, nel giugno scorso, a Bellusco.

"Come già avvenuto in molti altri centri della Lombardia, un nuovo soggetto politico, il movimento "Indipendenza lancia la sua sfida anche su Vimercate. - si legge nella nota diffusa nelle scorse ore - Costituito circa un anno fa da Gianni Alemanno all’insegna del “Sovranismo Sociale”, Indipendenza si colloca al di fuori dagli attuali schieramenti dando battaglia, in ambito nazionale e locale, su temi forti come Sanità, Sicurezza e Ambiente".

"A rappresentarlo sul territorio non saranno, come detto, solo volti nuovi, ma anche nomi di primo piano che hanno speso la loro attività politica soprattutto a tutela dei soggetti più deboli dell’elettorato - prosegue il comunicato - Parliamo dell’ex coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Giuseppe Moretti, e di Maurizio Di Marco, già candidato nelle scorse elezioni cittadine, i quali – per operare con la massima libertà d’iniziativa – sono usciti dalle fila di un partito al governo della nazione".

“Dopo anni di attività, sono arrivato ad una decisione difficile e sofferta, ma ponderata - ha dichiarato Giuseppe Moretti - Ho deciso di lasciare la politica fin qui svolta con Fratelli d’Italia, reagendo ad una guida regionale nel quale non mi riconosco, una sorta di PDL 2.0, ma soprattutto per ridare slancio ad un progetto locale che ci ha già premiati. Ricordo, come coordinatore cittadino, che nelle ultime amministrative, abbiamo fatto eleggere un consigliere comunale di destra, dopo anni di assenza. Le preferenze espresse alle ultime elezioni amministrative sono frutto di anni di lavoro tra i cittadini. In nome della serietà di questo impegno posso tranquillamente rivendicare questa “vittoria”! In tutta sincerità avevo già dato le mie dimissioni da coordinatore cittadino e mi ero messo in disparte, da semplice tesserato, senza mai mettere “naso” nella politica locale, ma le continue accuse da parte di alcuni, che hanno coinvolto il mio nome per qualsivoglia fandonia, fino a minare di fatto la mia libertà di libero cittadino, mi hanno determinato a riprendere in considerazione il mio riavvicinamento alla politica cittadina. Metterò a disposizione tutta la mia esperienza e dedizione per affrontare tutte le criticità che Vimercate sta incontrando, ambiente e sicurezza in primis, temi caldi, oggettivamente sotto gli occhi di tutti. Questo nuovo percorso avrà come punto fermo la condizione di assoluta indipendenza, il nome stesso del Movimento. Siate certi che le alleanze, se non proficue, non verranno fatte: sarà una sfida dura ma alle sfide siamo abituati. Anche FDI era una sfida, da qualcuno dimenticata".

"Sicuramente lascio, politicamente parlando, molti amici, Rosario Mancino in primis, che per la Brianza si è prodigato anche fin troppo. Sarebbe bello un giorno vedere i valori su cui il suo partito è stato fondato riprendere quota - prosegue Moretti - Vorrei vedere i nuovi rappresentati prendere in seria considerazione statuto e codice etico, ma la vedo dura: molto meglio stare tranquilli e non rischiare ora che i numeri ci sono, vero? Tornando a Indipendenza, ho ritrovato un movimento politico dove vivono alcuni ideali che hanno da sempre contraddistinto la mia attività politica. In particolare mi ha colpito il progetto di Sovranismo sociale.”

“Il mio abbandono da FDI Vimercate, traccia un nuovo percorso in dignità e libertà - aggiunge Maurizio Di Marco - Una strada più consona al mio passato, legato all’aiuto della gente comune, soprattutto gli ultimi, quelli inascoltati, quelli che questa società ignora. Il percorso con il movimento Indipendenza insieme all’amico Giuseppe Moretti, vuole dare impulso a tutte le tematiche social popolari, senza escludere a priori qualsiasi istanza giusta che arriverà sul nostro tavolo".

"Nell’intraprendere questa nuova avventura ringraziamo il referente provinciale Stefano Graziano e il referente regionale Daniele Petrucci per la stima che ci hanno da subito dimostrato; infine un grandissimo ringraziamento a chi, come me, ha deciso di lasciare FDI - continua Moretti - per approdare in questo nuovo progetto, dove insieme affronteremo le sfide che ci aspettano: un grande amico e una Persona di grande spessore morale come Maurizio Di Marco”.

“Insieme - dichiara Graziano, coordinatore provinciale di "Indipendenza - lavoreremo per riportare al centro della politica i valori che ci uniscono: la difesa del nostro territorio, con particolare attenzione all’ambiente e alla sicurezza, il sostegno alle piccole e medie imprese e la lotta contro le disuguaglianze. Non permetteremo che le nostre risorse e le nostre aziende vengano svendute a interessi stranieri. È tempo di riprendere in mano il nostro futuro e di riprenderci le chiavi di casa. Siamo certi che Giuseppe e Maurizio, con la loro esperienza e la loro passione, saranno dei validi rappresentanti per Vimercate e la Brianza Est.”