Il "Music Ensemble Ezio Bosso" lancia una raccolta fondi per comprare gli strumenti musicali

Aaa, cercasi generosi donatori che possano mettere a disposizione finanziamenti per aiutare il "Music Ensemble Ezio Bosso" ad acquistare alcuni strumenti musicali Il sodalizio di Lesmo, ricordiamo, è una associazione nata nel 2020 grazie alla volontà di alcuni ragazzi dell'indirizzo musicale della Scuola media "Don Milani".

"Concluso il loro triennio i giovani musicisti desideravano proseguire nello studio del proprio strumento - hanno sottolineato i membri dell’associazione - Abbiamo iniziato questa avventura in cinque ma, grazie alla costanza ed alla determinazione, che ci ha consentito di sopravvivere anche alla pandemia, oggi siamo più di 20. Oltre alla musica d'insieme, l'associazione offre anche lezioni individuali di diversi strumenti e un corso di propedeutica musicale per i più piccoli".

"Per questo motivo già da qualche settimana abbiamo deciso di lanciare la campagna di crowdfunding intitolata “Dai ritmo ai nostri sogni per poter acquistare diversi strumenti a percussione”. In questo viaggio ci stanno accompagnando e sostenendo Bcc Brianza e Laghi e Ginger, una piattaforma di crowdfunding che ha selezionato il nostro progetto tra molti altri, decidendo di sostenerlo anche economicamente (www.ideaginger.it) . Manca però ancora un tassello per realizzare il nostro sogno: la sponsorizzazione e sostegno in termini di visibilità".

Il crowdfunding, infatti, ha la formula del "tutto o niente": se non si raggiungerà la raccolta di mille euro, Ginger restituirà a tutti i donatori la cifra versata.

"Fortunatamente siamo già riusciti a raccogliere oltre mille euro per comprare le percussioni, fondamentali per creare sonorità uniche, aggiungendo profondità e dinamismo ad ogni esibizione e costituendo la base di molti brani - hanno continuato i membri del sodalizio - Tuttavia, non sono l'unico strumento di cui abbiamo bisogno. Infatti da pochi giorni è iniziata una nuova campagna per chiedere finanziamenti al fine di comprare un sax tenore, per ampliare le possibilità musicali dell'ensemble e offrire al nostri ragazzi la possibilità di scoprire un nuovo strumento. Nel frattempo siamo grati a tutti coloro che hanno donato e creduto nel valore della musica e nel nostro progetto. Senza di voi, tutto questo non sarebbe stato possibile. Grazie di cuore, davvero".