Il Napoli si allena a Vimercate: questa mattina, sabato 18 gennaio, rifinitura blindatissima per la squadra di Antonio Conte in vista del match di Serie A in programma per questa sera a Bergamo contro l'Atalanta.

Il Napoli si allena a Vimercate

La squadra azzurra, attualmente prima in classifica, è arrivata nella mattinata di oggi al Centro sportivo della Leon, in via degli Atleti, a Vimercate per l’allenamento di rifinitura in vista del big match di questa sera a Bergamo contro l’Atalanta. Dopo aver pernottato al "Devero Hotel" di Cavenago (dove tornerà per il pranzo) si è spostata al Centro sportivo comunale di Vimercate, letteralmente blindato per l’occasione.

Tanti tifosi, ma campo blindato

Impossibile per i tanti tifosi del Napoli presenti, molti dei quali bambini, avvicinarsi alle recinzioni o anche solo intravedere i giocatori. Queste le disposizioni date dalla società napoletana ai responsabili della "Leon". Qualcuno è riuscito ad avventurarsi lungo la Bananina per provare a intravedere l’ingresso dei giocatori in campo, ma senza troppa fortuna. L’unico a concedersi per alcuni minuti ai tifosi è stato l’ex campione del mondo Lele Oriali, ora coordinatore dello staff tecnico del Napoli.