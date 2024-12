Il "Natale nel borgo", eventi fino all'Epifania

Musica, arte, cultura e tradizioni. Il «Natale nel borgo», promosso dall’assessorato al Turismo e Cultura di Biassono, presenta un calendario ricco di eventi che proseguiranno fino all’Epifania.

Natale nel borgo

In piazza Italia è allestita la pista di pattinaggio su ghiaccio: un angolo di svago e divertimento per grandi e piccini. Dal 7 dicembre si aprirà il Christmas Village, il villaggio di Natale con le tipiche casette di legno per le vie del centro storico. Domenica 8 dicembre si terrà la consueta cerimonia di accensione dell'albero di Natale in piazza Italia e la benedizione del presepe con scambio di auguri presso i giardini comunali.

In conclusione, il consueto scambio di auguri il 6 gennaio con la consegna del riconoscimento Sgurbat d'Or, la premiazione delle letterine di Natale più belle e l'atteso arrivo della befana.

Valorizzare il centro storico

«Quest'anno “Natale nel borgo” per la prima volta diventa una manifestazione organica, corale e con molte iniziative che interessano soprattutto la zona centrale del paese - spiega l’assessore ai Grandi eventi di Biassono, Donato Cesana - E' una scelta importante quella di iniziare a trattare l'intero periodo delle festività come un unico grande evento che possa attirare persone nel centro storico e non solo, che sappia soddisfare bambini e famiglie, oltre a coinvolgere associazioni e aziende del territorio. Piazza Italia, centro storico e Ca Bossi saranno coinvolte da un piccolo Christmas Village, dalla pista di pattinaggio, dal grande e lussuoso albero di Natale e, nei weekend, con attività per bambini, giochi e spettacoli, merende, la caccia al tesoro e il regalo sospeso in Ca Bossi. Insieme a Cultura e Commercio, i due altri assessorati coinvolti, il settore Turismo ha posto solide basi da cui partire nel 2024 e crescere sempre di più nei prossimi anni. Ci auguriamo di aver fatto un discreto lavoro e di regalare un po' di leggerezza, serenità e gioia in questo periodo così particolare. Ringrazio per la collaborazione le associazioni che si sono lasciate coinvolgere e hanno ideato iniziative da zero, gli sponsor che hanno contribuito economicamente e la parrocchia per la tradizionale Messa dello sportivo dell'8 dicembre» sottolinea l’assessore.

Il servizio è pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 3 dicembre 2024.