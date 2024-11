Al via le iniziative natalizie a Concorezzo: sabato 30 novembre l'inaugurazione della pista di pattinaggio, l'accensione delle luminarie e i mercatini di Natale. Ma non è tutto. Ecco nel dettaglio il calendario di eventi previsti da domani fino ai primi di gennaio.

Il Natale si accende anche a Concorezzo: tanti eventi a partire da domani

Il Natale a Concorezzo prende ufficialmente il via domani, sabato 30 novembre con un pomeriggio di eventi intitolato “Aspettando Natale”, organizzato dal Comune in collaborazione con l'associazione Commercianti.

Anche per il 2024 l’amministrazione comunale ha confermato il proprio impegno a sostegno del commercio locale, stanziando risorse per le iniziative natalizie come le luminarie e la filodiffusione.

“Fare squadra con l’associazione commercianti significa questo. Significa realizzare insieme delle iniziative belle e strutturate in grado supportare il commercio locale e di far vivere un clima natalizio alla cittadinanza- ha commentato il sindaco Mauro Capitanio-. Come “Occasioni di pAssaggio” in estate, “Aspettando Natale” sarà la giusta occasione per vivere momenti di condivisione e di amicizia tra le strade e i negozi di Concorezzo. Inoltre sarà un'opportunità per apprezzare l'offerta dei nostri negozi e iniziare lo shopping natalizio a chilometro zero, contribuendo a sostenere l'economia locale. Tra le varie proposte, voglio evidenziare la pista di pattinaggio su ghiaccio, un'attrazione che negli anni ha riscosso grande successo, coinvolgendo sempre più persone e famiglie”

Pista di pattinaggio su ghiaccio

Tra le attrazioni più attese, la pista di pattinaggio su ghiaccio in piazza della Pace, che negli anni ha riscosso grande successo, soprattutto tra i più giovani. La pista sarà aperta tutti i giorni fino all’Epifania, con giornate gratuite dedicate agli under 14 residenti in città.

L’inaugurazione ufficiale si terrà sabato 30 novembre alle ore 17.30, con una esibizione degli atleti dell’Asco Skating.

Il programma di “Aspettando Natale” – sabato 30 novembre

Gli eventi si svolgeranno dalle 15 alle 19.30 nelle vie centrali di Concorezzo e nei negozi della città

Ore 15.30 – Villa Zoja

Inaugurazione della mostra Certe notti

Ore 16.00 – Sala di Rappresentanza

Presentazione del libro storico Cascine e case a corte di Concorezzo

Ore 17.30 – Piazza della Pace

Inaugurazione della pista di pattinaggio su ghiaccio con la partecipazione dell’Asco Skating.

Eventi per i più piccoli:

Igloo di Babbo Natale – Piazza del Donatore

I bambini potranno consegnare le loro letterine nell’originale igloo, un’iniziativa curata dal gruppo Alpini.

Truccabimbi

Trucco creativo per i più piccoli durante tutto il pomeriggio.

Mercatino di Natale

Nelle vie centrali sarà allestito il mercatino dell’artigianato, a cura delle associazioni di volontariato locali, ideale per i primi acquisti natalizi.

Esibizione della banda

Non mancherà la musica, con un’esibizione itinerante della banda cittadina che animerà il centro storico.

"Il lavoro di squadra tra i commercianti, l’amministrazione comunale e le associazioni locali ha permesso anche quest'anno di realizzare un Natale ricco di iniziative e partecipazione - ha aggiunto l'assessore al Commercio Gabriele Borgonovo-. Non solo il centro storico, ma tutti i quartieri della città sono stati coinvolti, con l’obiettivo di creare un’atmosfera accogliente e speciale. Invitiamo tutti a vivere le festività passeggiando per le nostre vie e scegliendo i negozi di Concorezzo per i loro acquisti natalizi: un gesto semplice ma prezioso per sostenere la nostra economia locale. Per quanto riguarda la pista di pattinaggio sottolineo le giornate gratuite dedicate agli under 14 residenti in città. Un’opportunità importante di trascorrere tempo di qualità all’aperto. Infine un ringraziamento all’Ufficio Cultura e all’Ufficio Commercio per il grande lavoro di coordinamento delle iniziative in programma".