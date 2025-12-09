La Croce Rossa di Varedo festeggerà in grande il Natale 2025 in arrivo. Molte infatti le iniziative messe in cantiere.

Il Natale tra divertimento e solidarietà: le iniziative della Croce Rossa

Tra queste troviamo anzitutto “Albero solidale”: tutti possono dare una mano comprando giocattoli nuovi da donare ai

bimbi che potrebbero non avere regali perché i loro genitori sono in difficoltà per acquistarli. Si può contribuire al progetto:

acquistando e incartando un giocattolo nuovo da donare a un bambino/a; scrivendo un messaggio con gli Auguri, se

si desidera che siano consegnati insieme al regalo; chiamando CRI Varedo al numero 335 7189222, per concordare il momento per lasciare il dono sotto l’Albero solidale della Croce Rossa di Varedo, in via Colombi 31a (presso la stazione ferroviaria).

Tutti i giocattoli saranno successivamente distribuiti dai volontari CRI Varedo presso le case dei bambini appartenenti alle famiglie assistite dalla Caritas di Varedo.

Grande attesa anche per “Chiama Babbo Natale e le sue renne” in cui i volontari della Croce Rossa si trasformeranno per una volta in Babbi Natale con relative renne per portare regali ai bambini di Varedo e dintorni.

Per chiedere l’arrivo di Babbo Natale bisogna chiamare, entro il 22 dicembre (3398280918 oppure 3485303037) per concordare modalità e tempi. I fondi raccolti serviranno a finanziare le molte iniziative di solidarietà attivate dalla CRI Varedo.

Quest’anno i volontari della Croce Rossa di Varedo offrono anche il servizio “Confezioniamo i tuoi pacchetti regalo!”, dal 13 al

24 dicembre, presso il Centro commerciale Carrefour di Limbiate. I fondi raccolti con le offerte libere saranno destinati all’acquisto della nuova autoambulanza, che sarà un importante obiettivo del 2026.

Infine “Cioccolata in piazza”: la sera della Vigilia di Natale, dopo la messa di mezzanotte, come ormai tradizione, la CRI di Varedo offrirà a tutti i cittadini un bicchiere di cioccolata calda (preparata dalla Pasticceria Pertusini) o un bicchiere di Vin brulè. Anche in questo caso le offerte libere saranno destinate all’acquisto della nuova autoambulanza.