Il "Natalissimo" dona una sede e un nuovo mezzo a "Busnago Soccorso"

Inaugurata a Roncello la nuova sede in piazza Sant'Ambrogio di "Busnago Soccorso". Ieri mattina, domenica, in occasione del "Natalissimo" il sindaco Cristian Pulici ha tagliato il nastro insieme ai volontari dell'associazione per dare il via a nuovo capitolo. Inaugurato anche il nuovo automezzo per il trasporto di persone anziani e disabili donato da "Pmg" con il contributo di alcune imprese locali.

Due grandi doni

Due grandi doni che fanno la differenza. Come detto infatti, "Busnago Soccorso" non solo ha ricevuto un nuovo automezzo in comodato d’uso gratuito da Pmg Italia e sostenuto da alcune imprese locali per poter trasportare anziani e disabili, ma ha anche inaugurato la sua nuova sede in piazza Sant’Ambrogio. Un nuovo inizio per i volontari in concomitanza con l’arrivo dell’anno nuovo, che finalmente avranno a disposizione una struttura completamente rimessa a nuovo per svolgere il proprio lavoro. In mattinata oltre alla benedizione del mezzo impartita da don Camillo, il sindaco Cristian Pulici ha tagliato il nastro per dare il via ufficiale all’apertura della nuova sede.

Le parole del primo cittadino

Il sindaco Pulici si è espresso molto orgoglioso e ha colto l'occasione per ringraziare di cuore i soccorritori per il servizio che prestano quotidianamente alla comunità:

"Oggi è una giornata molto importante. Da una parte i nostri soccorritori avranno a disposizione un mezzo per il trasporto delle persone più fragili della nostra comunità e per questo motivo ci tengo a ringraziare di cuore le imprese locali e Pmg. Dall’altra invece, i nostri soccorritori hanno un nuovo posto da cui ripartire per scrivere un altro capitolo della loro storia. Non li chiamerei soccorritori, bensì eroi, perché ogni giorni si mettono in prima linea per la nostra comunità".

La nuova sede: tra storia e futuro

Appena si accede nella nuova sede lungo le pareti della scala che porta al piano superiore sono state appese tutte le foto che hanno fatto e fanno la storia di Busnago Soccorso. La struttura è dotata di una stanza con alcune brandine e di altre due con apparecchiature informatiche.

"Quando siamo venuti qui la prima volta con i volontari i muri cadevano a pezzi – ha spiegato il sindaco Pulici – Oggi vedere che il lavoro svolto ha portato a questi frutti è il regalo più bello che potessimo ricevere".

"Un Natale memorabile"

Piene di gioia e gratitudine anche le parole del presidente Mario Signorini:

"Questa è davvero una grande soddisfazione – ha affermato il presidente Mario Signorini – Ringrazio le imprese, Pmg e l’Amministrazione comunale per averci permesso tutto ciò. Questo sarà sicuramente un Natale memorabile". "Due benedizioni, ma ne andrebbe fatta una per ognuno di voi volontari – ha esordito don Camillo – Anzi, con quello che fate ogni giorno e il servizio che prestate ve lo dico: voi siete già in Paradiso!".

A seguire buffet aperto a tutti, mentre in piazza le associazioni e i cittadini celebravano anche quest’anno il Natalissimo.