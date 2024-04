Il nido resta alle elementari fino a dicembre

Slitta di qualche mese il trasloco dei bambini del nido di Verano nella nuova struttura di via San Giuseppe che sarà finita in estate.

Trasloco rinviato

Trasloco rimandato per i piccoli del nido comunale. I lavori nel cantiere di via San Giuseppe proseguono regolarmente e il nuovo asilo nido che si sta costruendo dovrebbe essere pronto per fine estate, ma i bimbi - a settembre non saranno nel nuovo plesso: inizieranno il nuovo anno scolastico 2024/2025, ancora nelle aule provvisorie di via Manzoni.

Dallo scorso settembre i bambini sono ospiti alle elementari

Da settembre dello scorso anno sono ormai «ospiti» nella scuola elementare, grazie ad una serie di lavori di adeguamento che il Comune ha messo in atto, con una spesa di circa 250mila euro, per consentire ai bambini di poter fare attività in aule attrezzate e alle famiglie di avere il servizio sul territorio, in attesa che la nuova struttura, più ampia e funzionale, venga conclusa.

Nel nuovo asilo entro la fine dell'anno

Ci vorranno alcuni mesi per sistemare tutto al meglio in via San Giuseppe e organizzare il trasferimento delle classi.

«Abbiamo pensato di spostarli gradualmente da ottobre fino alla fine di dicembre - ha spiegato il sindaco Samuele Consonni - i lavori al nuovo nido stanno proseguendo secondo i tempi stabiliti, ma abbiamo informato il dirigente scolastico che ci serve un po’ di tempo in più. Il dirigente ci ha dato la sua massima collaborazione: in questi mesi penserà anche a come utilizzare le aule che abbiamo adattato a nido. Il trasferimento sarà quindi gestito senza fretta e comunque, entro l’ inizio del 2025, tutti i bambini saranno nella nuova scuola».

Proseguirà quindi ancora per diversi mesi l’attività didattica nell’ala della scuola trasformata in nido, una «convivenza» che in questi mesi non ha dato particolari problemi ai bambini, qualche problema però l’ha creato ai genitori e a qualche insegnante, che ha addirittura lasciato la scuola.