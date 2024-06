Sei edifici di pregio di tipo plurifamigliare disposti su tre piani e sette villette singole, tutti quanti realizzati con l’obbiettivo di limitare i consumi e contornate da ampie aree destinate a parco verde.

Il «Nove Piani» rinasce con edifici e villette di pregio

La Giunta Veggian ha ufficialmente adottato nella seduta di giovedì il Piano attuativo Pac 5 - conforme al Piano di governo del territorio vigente - per la rigenerazione urbana dell’area dove sorgeva il vecchio palazzone del Nove Piani in via Aspromonte, da oltre vent’anni ormai simbolo di degrado e di abbandono e che era stato già anticipatamente abbattuto nell’ottobre di due anni fa.

Gli atti relativi al progetto resteranno depositati ora in libera visione per quindici giorni in Segreteria e all’Albo pretorio del Comune e, nelle successive due settimane, sarà possibile invece avanzare osservazioni o rilievi prima di un nuovo e ultimo passaggio in Giunta per l’approvazione definitiva che darà, di fatto, il via libera alle ruspe per l’avvio del cantiere.

Due i comparti interessati dal Piano attuativo di tipo residenziale: il più consistente (il sub A) tra via Aspromonte e via Milano sull’area di 12.493 metri quadrati all’interno della quale sorgeva l’edificio del Nove Piani acquistato all’asta dalla «Geoide Project and Contract srl» con sede a Seregno e un secondo comparto (il sub B), ubicato invece in via Andrea Doria, sul terreno di proprietà comunale di poco più di 7 mila metri quadrati in corrispondenza della rotatoria «monca» di viale Brianza, di fronte allo show room di arredamenti di «Casatech».

Nel primo comparto troveranno spazio quattro dei sei edifici plurifamigliari disposti su tre piani e composti da sei unità abitative con giardini al piano terreno e ampie terrazze al primo e al secondo piano. Due edifici sorgeranno all’incrocio tra via Mentana e via Milano e due invece all’intersezione tra via Milano e via Aspromonte. A completare il primo comparto cinque villette singole disposte sul perimetro posteriore della nuova area residenziale, lungo via Curtatone.

Nel secondo comparto del Piano attuativo, quello relativo all’intervento nella zona dell’oratorio Agorà, troveranno spazio invece due edifici plurifamigliari di tre piani all’incrocio tra viale Brianza e via Colombo (con accesso carrabile e pedonale da via Doria) e due villette singole, che saranno costruite all’interno del lotto con accesso dall’area di parcheggio a uso pubblico che dovrà essere realizzata dal privato e che sarà raggiungibile in futuro da viale Brianza.