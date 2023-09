Ha deciso di cercare l’amore in tv dicendo sì ad una persona mai conosciuta prima. Tra i partecipanti del programma «Matrimonio a prima vista» c’è anche Alberto Miliziano, 28 anni di Nova Milanese.

Il novese Alberto Miliziano cerca l’amore in tv

Alberto, figlio dell’ex consigliere comunale Stefano Miliziano, si è definito «osteopata-dj». Di giorno al lavoro come osteopata, la sera dietro la console, spinto dalle passioni per lo sport e per la musica. Il più piccolo di tre fratelli, Alberto, subito dopo aver conseguito un master in osteopatia sportiva, ha iniziato a lavorare come libero professionista occupandosi di atleti. Pratica diversi sport tra cui pugilato e corsa.

«Fino a dieci anni fa lavoravo in un’azienda di software, ma la mia vocazione era altro – racconta il 28enne – Ho deciso di lasciare un contratto a tempo indeterminato per inseguire la mia passione e studiare osteopatia. Sono osteopata di giorno e dj la sera. Ho la fortuna di aver trasformato le mie passioni in lavoro. Mi piace prendermi cura delle persone in modi differenti».

Le ragioni della scelta

Nonostante l’aver visto e conosciuto tantissime persone, Alberto ha sentito l’esigenza di affidarsi al programma per cercare l’anima gemella.