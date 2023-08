Il nubifragio costa al Comune di Giussano 300mila euro

La Giunta del Comune di Giussano ha già approvato una prima variazione di bilancio di 300mila euro per i danni provocati dal nubifragio. Serviranno a sistemare l’ archivio e rinnovare il parco auto.

Primi interventi

Si comincia con una prima variazione di 300mila euro, (utilizzano parte dell’avanzo libero di amministrazione), ma molto probabilmente si dovrà mettere di nuovo mano alle casse comunali per far fronte ai tanti danni provocati dal nubifragio del 4 luglio, in Municipio.

La Giunta ha appena deliberato lo stanziamento della somma, che servirà per sistemare l’archivio comunale, finito sott’acqua e per sostituire praticamente l’intero parco auto, fortemente danneggiate dall’alluvione.

Il sindaco

«Questi 300mila euro serviranno per i primi interventi, i più urgenti - ha spiegato il primo cittadino Marco Citterio - Si comincerà con la sistemazione dell’archivio comunale: molti degli scaffali sui quali erano conservati documenti, sono stati rovinati dall’acqua, soprattutto nella parte più bassa, e ci sarà subito bisogno di una ditta specializzata che provveda al recupero dei documenti e successivamente alla bonifica del luogo».

Danni anche agli impianti

A «mollo» sono poi finite tutte le auto della Polizia locale e i mezzi in uso agli uffici comunali, che dovranno essere sostituiti, ma ci sono stati danni anche nella parte impiantistica di alcuni locali, sono infatti in corso una serie di valutazioni tecniche. I tecnici stanno facendo una serie di verifiche e sindaco e assessori pensano ad interventi più strutturali, ad esempio installando pompe e pozzi, così da mettere in sicurezza i locali, che sono finiti sott'acqua già altre volte.