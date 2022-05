Il numero dei fumatori è in aumento (800mila in più da un anno all'altro) e l'Asst Brianza mette in campo l'ambulatorio contro il tabagismo

In aumento il numero dei fumatori

Si tiene oggi, 31 maggio, alle 17.30, alla Casa di Comunità di Vimercate in via Brambilla 11, nella palazzina di fronte all’ospedale, un incontro destinato a tutti i cittadini interessati sul tema della dipendenza tabagica: “Quando smettere allunga la vita. Strumenti e nuove terapie per smettere di fumare”.

“Il numero dei fumatori è in aumento – dice Biagio Tinghino, responsabile dei servizi per il trattamento del tabagismo di Asst Brianza - Quasi 800.000

fumatori in più, nel 2021, rispetto all’anno precedente”.

E’ quanto risulta dall’indagine effettuata anche quest’anno dall’Istituto Superiore di Sanità. “Un trend preoccupante che deve spingerci ad aumentare gli sforzi per la prevenzione e implementare strategie e trattamenti per far smettere di fumare chi è motivato a farlo", aggiunge Tinghino.

La pandemia ha peggiorato sicuramente la situazione, come si evince da una ricerca pubblicata da un gruppo di esperti, tra cui Tinghino, dalla rivista scientifica internazionale BMC Public Health.

“Vale la pena ricordare che esistono cure e percorsi che possono rendere molto più facile staccarsi dalla dipendenza neurochimica della nicotina - ha proseguito lo specialista - L’approccio è connotato da una filosofia di aiuto, da parte di operatori che conoscono le difficoltà dei fumatori e sanno come sostenerli sul piano psicologico e farmacologico”.

I cittadini possono rivolgersi ai centri specialistici di Asst Brianza, telefonando ai numeri 039.6657661 o 0362.984813.