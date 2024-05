Il nuovo campo da basket del Burrone dedicato ai compianti Peppo e Cesare. Toccante intitolazione sabato pomeriggio a Concorezzo, all'interno del Parco Scaccabarozzi.

Due figure storiche dello sport concorezzese

Un omaggio sentito, a due persone che hanno fatto la storia del basket a Concorezzo. Pomeriggio ricco di emozioni quello andato in scena sabato al Parco Scaccabarozzi, dove l’Amministrazione comunale di Concorezzo ha deciso di intitolare il nuovo campo polifunzionale a due figure storiche della Pallacanestro Concorezzo, Giuseppe Maggioni (scomparso improvvisamente nel 2021 a soli 57 anni) e Cesare Valtolina. Due vere e proprie colonne della società biancorossa, che con la loro scomparsa hanno lasciato una grande lacuna in tutta la comunità concorezzese. Presenti all’intitolazione del campo, a fianco dei famigliari, il sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio e il presidente della Pallacanestro Concorezzo Guido Brambilla. Con loro tanti giovani del vivaio biancorosso, impegnati in tornei e partite sul campo inaugurato nei mesi scorsi.

La commozione dell'attuale presidente della Pallacanestro Concorezzo

"Siamo qui per ricordare due persone che hanno dato tanto alla nostra pallacanestro - ha commentato Brambilla con la voce rotta dall’emozione - Il primo presidente Cesare Valtolina, che ha guidato la Pallacanestro Concorezzo dal 1984 al 1990, facendo ingrandire la società negli anni. Dopo di lui sono venuti sono figlio e i suoi nipoti, per una storia che dura ormai da quarant’anni. Un pensiero poi vai a Peppo Maggioni, recentemente scomparso. Lui ha permesso un ulteriore ampliamento della società, andando in giro per l’Italia con i vari tornei... Era giusto dedicare a loro questo campo, perché se oggi siamo qua è merito loro. Persone che lavorano in silenzio, ma senza le quali nulla sarebbe possibile".

Il servizio completo sul Giornale di Vimercate in edicola da martedì e disponibile su tutte le piattaforme digitali.