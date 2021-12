Il nuovo centro vaccinale di Meda ha aperto i battenti

In corso della Resistenza

Nell'hub, gestito da Auxologico in collaborazione con il Comune, a regime verranno inoculate 600 dosi giornaliere. In campo 150 volontari.

Ha aperto i battenti oggi, venerdì 17 dicembre 2021, il centro vaccinale allestito dall’Istituto Auxologico Italiano negli spazi della vecchia sede in corso della Resistenza a Meda. Attivate quattro linee vaccinali, aperte dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20, per inoculare, a regime 600 dosi al giorno.

Al via l'hub coordinato da Auxologico, in campo 150 volontari

L’hub è coordinato e organizzato, in collaborazione con il Comune di Meda, da Istituto Auxologico Italiano, una prestigiosa fondazione con ospedali, poliambulatori e centri di ricerca in Italia e all’estero, che si è affidato ancora alla generosità e alla professionalità dei tanti volontari del territorio che hanno garantito l’ottimo funzionamento del centro vaccinale allestito nei mesi scorsi nella palestra di via Cialdini. In totale sono circa 150 i volontari impegnati nel servizio, tra cui Protezione civile, Avis Meda, gli studenti del liceo Marie Curie (nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro), l’Associazione Nazionale Carabinieri e il Gruppo Alpini.

L'oratorio ha messo a disposizione il parcheggio in via General Cantore

Fondamentale inoltre il contributo della Comunità Pastorale Santo Crocifisso, che ha messo a disposizione i sessanta posti del parcheggio interno dell’oratorio in via General Cantore agli utenti del centro vaccinale (sono stati posizionati appositi cartelli con le indicazioni per raggiungere il posteggio rivolte a chi proviene dalla Superstrada Milano-Meda). Dall'area di parcheggio, per raggiungere il centro vaccinale bisogna percorrere via Besana. Gli agenti della Polizia Locale saranno impegnati a controllare che le auto posteggiate in quello spazio siano effettivamente lasciate da chi deve recarsi al centro vaccinale. Non solo. Per favorire gli operatori dell’hub è stato realizzato un apposito pass che consente loro di usufruire liberamente dei parcheggi a disco orario in corso della Resistenza.