Il nuovo Comandante della Polizia Locale di Desio è Cosimo Tafuro

E' Cosimo Tafuro, ha 44 anni, due laure di cui una in giurisprudenza, e una grandissima esperienza all'attivo e dal primo di giugno è il nuovo comandante del Corpo di Polizia locale di Desio.

Individuato tramite la selezione pubblica bandita lo scorso febbraio Tafuro arriva da Porto Cesareo. Uscito dall’Accademia di Modena, è stato Maggiore dell’Esercito, dove ha vissuto esperienze, fra le altre, in Afghanistan a Herat e a Kabul. Un curriculum lunghissimo e ricco di attività. Diverse anche le Medaglie di Benemerenza e di Merito, nonché gli Encomi di Merito ricevuti per le operazioni militari intraprese durante la sua carriera.

Il neo Comandante si è detto orgoglioso del nuovo incarico in una città che ha definito "interessante per le caratteristiche e gli stimoli che può offrire":

“Ringrazio tutta la Giunta comunale e il Segretario per la fiducia che mi è stata accordata. Reputo che questo nuovo passaggio di crescita sia una responsabilità sfidante e una ragione di orgoglio. Sto apprezzando la vicinanza tra le Istituzioni presenti sul territorio in favore dei cittadini, credo che ci siano tutte le circostanze per lavorare con passione, serietà e impegno. Una sfida che raccolgo con entusiasmo e determinazione. L'importante per un Comandante è essere insieme alla propria squadra: sono per l'operatività e la profonda collaborazione”.