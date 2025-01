Il nuovo Commissario prefettizio a Desio "La mia esperienza e il mio impegno al servizio della cittadinanza"

Come annunciato nei giorni scorsi è Alfonso Terribile il Commissario prefettizio incaricato dal Prefetto di Monza e Brianza Patrizia Palmisani a guidare il Comune di Desio sino alle prossime elezioni in primavera, a seguito della procedura di scioglimento del Consiglio comunale cittadino.

La decisione, lo ricordiamo, in applicazione del Testo unico sull'ordinamento degli Enti locali, si è resa necessaria conseguentemente alle dimissioni contestuali di sedici consiglieri: otto di minoranza, cinque di maggioranza e i tre della Lista Civica Per Desio.

Per garantire continuità nel funzionamento del Comune e nella gestione dei servizi, è stato nominato – con decreto della Prefettura protocollo numero 1673 dello scorso 10 gennaio - un Commissario prefettizio per la provvisoria amministrazione dell’Ente, con l'attribuzione delle funzioni spettanti al Sindaco, Giunta e Consiglio.

Già al lavoro, si è dimostrato fin da subito operativo per dare risposte, per quanto possibile, alla cittadinanza e a tutte le realtà del territorio:

“Ho accettato con entusiasmo l’incarico di guidare la Città di Desio – dichiara il neo Commissario Alfonso Terribile – La mia esperienza e il mio massimo impegno saranno al servizio della cittadinanza, del tessuto associativo, delle aziende, dei commercianti e di tutte le realtà presenti sul territorio, sapendo di poter contare sulla professionalità e sul lavoro attento e meticoloso di dirigenti e dipendenti comunali, che ringrazio sin da ora per la propria disponibilità. Ho iniziato incontrando il Segretario Generale e via via tutti i dirigenti, che mi hanno presentato le questioni più importanti da esaminare. Esistono situazioni di una certa complessità che meritano di essere approfondite e attenzionate; sicuramente, visto il breve periodo del mio incarico, farò del mio meglio per consentire alla comunità di avere i servizi necessari e di vedere risolte alcune criticità fondamentali che non possono essere prorogate. Porgo un cordiale saluto a tutti i desiani, che invito a una reciproca e fattiva collaborazione”.