#ScattaSostenibile “Contro l’abbandono dei rifiuti – Mostra il tuo punto di vista”, è questo il tema dell’edizione 2025 del contest Instagram di CEM Ambiente aperto a tutti coloro che vivono nei Comuni soci e che ogni giorno si impegnano per la cura dell’Ambiente e desiderano aiutarci a diffondere le buone pratiche della sostenibilità con un’immagine (fotografia, grafica, disegno, video o altre opere artistiche che possono essere riprodotte in una fotografia).

Il nuovo contest fotografico di Cem Ambiente contro l'abbandono dei rifiuti

Nessun limite alle buone pratiche da proporre, purchè legate a uno dei tre temi su cui CEM sta lavorando anche con i Comuni:

Il problema dell’abbandono indiscriminato e delle discariche abusive

il problema dei mozziconi di sigarette gettati a terra

gettati a terra il problema delle deiezioni canine lasciate dai proprietari incuranti

In generale, le immagini dovranno rappresentare messaggi di sensibilizzazione, capaci di evidenziare la criticità del problema e di convincere che l’ambiente comune è la casa di tutti e va preservato come se fosse casa nostra.

Le immagini potranno esser postate sul proprio canale Istagram o inviate via mail a CEM dall’1 marzo al 14 aprile 2025 seguendo le semplici regole del concorso. E partecipare è davvero semplice: basta vivere in uno dei 76 Comuni soci dove CEM gestisce la raccolta differenziata e trovare il tempo per realizzare un’immagine dedicata al tema proposto, anche ispirandosi alla campagna promossa da CEM.

Basta un’immagine

E poi? Poi bisogna pubblicarla sul proprio profilo Instagram, scrivere un testo o un titolo che spieghi la foto, taggare CEM Ambiente (@cem_ambiente), inserire l’hashtag #scattasostenibile (“Termini e Condizioni” a disposizione sul sito di CEM sezione news ( https://www.eventicem.it/scattasostenibile/) Oppure mandare tutto via mail scrivendo a comunicazione@cemambiente.it, indicando nell'oggetto della mail #scattasostenibile e nel corpo testo: Nome, Cognome e numero di telefono.

I materiali pubblicati o ricevuti saranno poi valutati dalla Giuria tecnica (utilizzando criteri della creatività e qualità dell'immagine nonché alla conformità rispetto al tema del concorso). Entro mercoledì 30 aprile 2025, verranno individuate le sei immagini che verranno postate sulla pagina Instagram di CEM Ambiente. Queste saranno sottoposte al voto popolare tramite il semplice "mi piace" del post.

Le tre immagini che avranno ricevuto il maggior numero di like sulla pagina Instagram di CEM Ambiente tra mercoledì 30 aprile e giovedì 15 maggio 2025 saranno le immagini vincitrici.

La premiazione l’8 giugno durante la Domenica in Cascina.

“Con questa terza edizione di #ScattaSostenibile vogliamo continuare a sensibilizzare i cittadini sull’importanza di un ambiente più pulito e vivibile per tutti – ha detto il Presidente di CEM Ambiente Alberto Fulgione. Ogni piccolo gesto può fare la differenza, e attraverso le immagini e la creatività dei partecipanti, speriamo di diffondere un messaggio sempre più forte contro l’abbandono dei rifiuti. Invitiamo tutti a partecipare con entusiasmo, perché insieme possiamo davvero migliorare la qualità della vita nei nostri Comuni.”

Cosa si vince?

Una bicicletta a pedalata assistita per il primo classificato, una bicicletta muscolare (la classica bicicletta) per il secondo classificata e una bici per bambino/a per il terzo posto (o da adulto meno pregiata). Tre premi ecologici, per continuare a fare sostenibilità anche dopo il contest.