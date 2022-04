Il nuovo singolo "Peace": una promessa a Madre Teresa

triuggio

Esce a maggio il nuovo brano della cantante Vanessa Mini, nato da un incontro con il Premio Nobel per la Pace.

Si chiama "Peace" il nuovo singolo della cantante triuggese Vanessa Mini, nato da una promessa strappata a Madre Teresa di Calcutta.

"Peace", il nuovo singolo

Registrato tra New York e Milano con il celebre Harlem Gospel Choir, "Peace" ripropone le parole pronunciate da Santa Teresa di Calcutta durante un incontro con la cantante in Jugoslavia, terra natia del premio Nobel per la pace. L’arrangiamento è a opera di Pier Didoni, noto polistrumentista già autore di famose opere vaticanensi. "Un progetto nato anni fa e rimasto nel cassetto, purtroppo divenuto attuale se pensiamo alla guerra in Ucraina - spiega la cantante - Il nostro obiettivo è quello di portare nel mondo una canzone di pace, per smuovere le coscienze contro una guerra che non ha senso e porta solo disastro. Non abbiamo bisogno di pistole e bombe per portare pace, abbiamo bisogno di amore e compassione. Ma non è sufficiente parlare di pace, bisogna crederci. La guerra è la disfatta totale dell’umanità" afferma la cantante triuggese.

Il progetto musicale

Il video, uno struggente capolavoro, è già stato richiesto da oltre 500 emittenti televisive internazionali: "Speriamo possa vincere il disco d’oro". Esattamente nel giorno del compleanno di Vanessa Mini, il 22 aprile, il sito più importante per la Musica Indipendente Internazionale ha dedicato un intero articolo al suo nuovo progetto musicale. Vanessa Mini, conosciuta come la donna dello swing, ha iniziato a studiare all'età di 6 anni sotto la guida dell'insegnante di pianoforte Augusto Paleari. L'ultima uscita è il suo singolo "Fortissimo", una canzone indimenticabile nata dalla sua ammirazione per una delle più grandi cantanti e donne dello spettacolo italiano, Rita Pavone.

Il servizio è pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da ieri, martedì 26 aprile 2022.