L'iniziativa Pacco Bebè confermata anche per il 2023. Succede a Concorezzo dove per il quarto anno consecutivo il CdA di Aspecon, l’azienda speciale concorezzese che gestisce la Farmacia Comunale e il centro medico polispecialistico, ha deciso di confermare la bella iniziativa che prevede la consegna di un kit di prima necessità per ogni nuovo nato residente a Concorezzo.

Il pacco bebè confermato anche per il 2023

Inaugurata nel 2020 in piena pandemia per dare alle famiglie un segno positivo di vicinanza ad oggi ha visto la consegna di oltre 300 Pacchi Bebè composti da una borsa viaggio con all’interno cinque prodotti per il bagno e il cambio pannolino. All’interno della borsa anche la lettera di benvenuto a firma del Sindaco Mauro Capitanio e la tessera della farmacia Aspecon.

Cosa fare per riceverlo

Per ricevere il dono i genitori devono compilare un modulo dedicato all’Anagrafe, nel momento della registrazione del bambino, e recarsi, i giorni successivi, direttamente alla Farmacia comunale di via De Giorgi per ritirare il Pacco Bebè.

Una iniziativa apprezzata dalle famiglie

“Con convinzione abbiamo voluto confermare anche per il 2023 l’iniziativa del Pacco Bebè. Lo abbiamo fatto perché in questi anni abbiamo visto un vero apprezzamento da parte delle famiglie che hanno ricevuto il kit – ha spiegato il Presidente di Aspecon Marco Bramati-. Il regalo di benvenuto diventa anche un modo per far conoscere la nostra farmacia appena rinnovata e i tanti servizi che abbiamo a disposizione anche al centro medico”.

Il Comune vicino ai neogenitori

“Regalare il Pacco Bebè rappresenta un modo bello e concreto di dare il benvenuto ai nuovi nati in città- ha commentato il sindaco Mauro Capitanio-. Oltre a questa importante iniziativa, negli ultimi mesi abbiamo iniziato a pubblicare un messaggio di benvenuto, personalizzato con il nome dei bambini, sui pannelli luminosi presenti in città. Anche in questo caso si tratta di un segno per manifestare la vicinanza dell’intera comunità concorezzese alle famiglie che vivono la gioia dell’arrivo di un figlio o di una figlia”.