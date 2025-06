Il paese piange Andrea Passoni, giovane papà scomparso

Saranno celebrati nella chiesa Madonna della Pace di Novate, frazione di Merate, la stessa dove ormai 10 anni fa aveva sposato la sua Viviana, i funerali di Andrea Passoni, 43enne residente a Ronco Briantino, scomparso nella giornata di ieri a causa di una brutta malattia che dopo tre anni non gli ha lasciato scampo.

Ronco piange Andrea Passoni, giovane papà scomparso

Passoni si è spento dopo aver lottato a lungo con tutte le sue energie, forte dell'amore della sua famiglia ma soprattutto della moglie Viviana e delle sue bambine, Viola e Aurora. Classe 1982, Passoni era originario di Novate (Merate) ma da qualche tempo era residente a Ronco Briantino. Era molto conosciuto nel meratese, così come il padre, l'ing. Benvenuto Passoni e la madre, Marialuisa Riva, già consigliera comunale durante il mandato dell'ex sindaco Dario Perego nonchè insegnante di Educazione fisica a Robbiate.

Lo sport e il lavoro

Di lui, gli amici ricordano la grande passione per lo sport, con una carriera da giocatore a livello agonistico di volley in diverse squadre (Missaglia, Besana, Milano, Lecco) alle spalle. Dopo la laurea in Scienze motorie, la carriera da osteopata, con specializzazione in pediatria. Da diversi anni aveva infatti uno studio a Ronco Briantino, in via Pio XI, dove viveva insieme alla famiglia. La malattia, del tutto inaspettata, si era presentata nell'autunno del 2022 e nonostante le cure intraprese, ha progredito in maniera veloce e tragica.

I funerali

Ieri, in prima serata, Passoni ha esalato l'ultimo respiro, all'ospedale San Raffaele di Milano. Il funerale si svolgerà nella chiesa di Novate, sabato 28 giugno, alle ore 10. La salma è composta presso la casa del commiato di Mattavelli a Osnago (orario 9-18).