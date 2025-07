Lutto

Il sacerdote, classe 1942, era stato parroco in città dal 2000 al 2017 e nel 2018 aveva ricevuto la benemerenza civica

Tutta Cornate d'Adda in lacrime per la scomparsa dell'ex parroco don Egidio Eligio Moro, che si è spento nella giornata di ieri - martedì 15 luglio - all'età di 85 anni.

Il paese piange l'ex parroco don Egidio Moro

Il sacerdote era una vera e propria istituzione in città, visto che ha passato a Cornate ben 19 anni, dal 2000 al 2017 e dal 2023 ad oggi. Prima come parroco della parrocchia della frazione di Colnago, dopodichè dal 2007 con la costituzione della Comunità Pastorale, era diventato responsabile di tutte le parrocchie cittadine. Infine era rientrato nella parrocchia di Porto d'Adda come prete residente, ormai in pensione.

Nato a Milano in piena Seconda Guerra Mondiale nel 1942, era stato ordinato sacerdote nel Duomo del capoluogo lombardo dall'allora cardinal Giovanni Colombo. Il primo incarico lo ricoprì come vicario parrocchiale della parrocchia San Giuseppe Morenti di Milano, dove rimase fino al 1988, anno di trasferimento a Mornago, in provincia di Varese, dove rimase per 12 anni come parroco della parrocchia Beata Vergine Assunta e della parrocchia dei Santi Gaudenzio e Biagio. Tra il 1999 e il 2000 divenne anche il rappresentante decanale nel Consiglio Presbiterale Diocesano per il decanato di Somma Lombardo.

L'arrivo a Cornate e la benemerenza

Nel 2000 l'arrivo a Cornate ed in particolare nella frazione di Colnago, dove pian piano si fece conoscere, diventando in poco tempo una figura centrale per la comunità. Una centralità, riconosciuta anche dal Comune stesso, visto che nel 2018, l'anno successivo a quello del trasferimento, l'Amministrazione gli aveva consegnato la benemerenza civica dell'Airone d'Oro.

Un riconoscimento che la comunità cornatese aveva voluto assegnarli con le seguenti motivazioni:

Don Egidio ha saputo sviluppare e supportare le varie attività di formazione spirituale e caritative della parrocchia ad unificare le tre parrocchie sviluppando un progetto pastorale condiviso. Ha saputo gestire e sostenere, in un momento di grave crisi economica, le scuole dell’infanzia parrocchiali rendendo un grande servizio alle famiglie.

Nel 2017, raggiunta l'età della pensione, era stato trasferito infine nella parrocchia di San Nicolò a Vaprio d'Adda fino al 2023, anno di ritorno a Cornate.