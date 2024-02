Dopo la chiusura del 2021, dal 2023 è stato dato in gerstione alla Pallacanestro Cantù che con il Comune di Seveso ha sottoscritto un accordo di tre anni. Già da qualche mese la società sportiva si sta occupando della sua riqualificazione ed ora il PalaPrealpi è pronto a tornare a disposizione anche delle società sportive sevesine.

Il PalaPrealpi di nuovo a disposizione delle società sportive di Seveso

Domenica si è tenuto il primo evento sportivo ufficiale pubblico dopo la riapertura con lo stage del karateka azzurro di fama internazionale Mattia Busato, bronzo mondiale nel kata nel 2018 e uno dei massimi esponenti italiani nella disciplina. Una cinquantina gli stagisti che hanno risposto all'appello del Bushin Karate Do Seveso, la società organizzatrice dell'evento. Per l'occasione erano presenti anche il Sindaco Alessia Borroni, l'assessore allo sport Marco Mastrandrea oltre a Massimiliano Fratter e Liliana Piazzoli dell'Ufficio Sport e Cultura a cui gli organizzatori hanno donato simbolicamente l'attestato di partecipazione allo stage.

L'incontro di lunedì sera

Poi lunedì sera l'Assessore allo Sport Marco Mastrandrea ha invitato le società sportive a un incontro presso il palazzetto, innanzitutto per mostrare lo stato ottimale della struttura che dopo la chiusura del 2021 è stata affidata in gestione nel 2023 alla Pallacanestro Cantù che con il Comune ha sottoscritto una convenzione della durata di tre anni.

La gloriosa società cestistica brianzola - lunedì sera rappresentata dal segretario generale Luca Rossini - come detto già da qualche mese si sta occupando della riqualificazione del palazzo dello sport che quotidianamente utilizza per gli allenamenti della prima squadra che milita in serie

A2 e delle giovanili che disputano i campionati nazionali d'Eccellenza (tra l'altro Seveso ospiterà le gare dell'Under 17). Lo scopo dell'incontro di lunedì sera - a cui ha aderito una dozzina di società sportive sevesine - era proprio quello di illustrare le possibilità di utilizzo del PalaPrealpi per allenamenti, partite, manifestazioni o eventi elencando le principali linee guida stabilite dall'assessorato allo sport in stretta collaborazione con la Pallacanestro Cantù.

Canoni inalterati rispetto al passato

Che ha aggiornato i presenti sulle fasce orarie a disposizione, i costi di utilizzo (rimasti invariati rispetto al passato) e le varie disposizioni racchiuse in un foglio di patti e condizioni di utilizzo nel rispetto dell'accordo già in essere tra Comune e Pallacanestro Cantù. Si è trattato sicuramente di un punto di ripartenza importante per una struttura ancora bella e funzionale, ulteriormente valorizzabile e che senza l'impegno congiunto degli attori in causa rischiava di diventare la classica cattedrale nel deserto. Ora è a disposizione dello sport sevesino.

I lavori già fatti e quelli previsti

C'è un parquet nuovo di zecca che sostituisce il precedente rovinatosi dopo i nubifragi del luglio scorso; è la novità che salta immediatamente all'occhio per chi entra. A breve saranno tinteggiate le pareti ed entro l'estate si provvederà a intervenire sul tetto. Anche le recinzioni saranno oggetto di un profondo restyling e sarà installato un impianto di videosorveglianza.

