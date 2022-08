Il Palazzetto dello Sport di Desio si chiamerà  ‘PalaFitLineDesio’

Si chiamerà ‘PalaFitLineDesio’ il palazzetto dello sport di Largo Atleti Azzurri d’Italia, la seconda struttura sportiva più capiente della Lombardia (dopo il Forum di Assago) con i suoi circa 7mila posti disponibili.

L’ufficialità arriva con l'aggiudicazione della sponsorizzazione a seguito dell’avviso pubblico dello scorso giugno per la ricerca di soggetti interessati a valorizzare il PalaDesio. Sarà P.M. International Italia srl, azienda leader nello sviluppo e nella distribuzione di prodotti di alta qualità per la salute, il fitness e la bellezza, il main sponsor del Palazzetto dello Sport cittadino.

Oltre 55mila euro raccolti dalla sponsorizzazione per realizzare investimenti e sostenere i costi di gestione della struttura sportiva, fondamentale la collaborazione tra pubblico e privato per raggiungere importanti obiettivi.

L'accordo

La denominazione legata al marchio sarà effettiva dall'1 settembre 2022 al 31 agosto 2023, termine della convenzione. Lo sponsor potrà esporre all’esterno della struttura quattro insegne luminose: dovrà prendersi carico delle spese per la realizzazione, l’installazione e l’illuminazione (nonché, a fine contratto, della rimozione) delle stesse.

Chi è il main sponsor

“Dietro ogni grande obiettivo raggiunto c’è uno sogno che diventa realtà”, è questa la filosofia dell’impresa che ha scelto di legare per un anno il proprio nome al PalaDesio. Presente sul territorio desiano da diversi anni, PM International Italia è la filiale in Italia, con sede a Desio, della PM International AG, tra le top 15 a livello mondiale su più di 22.000 aziende di vendita diretta che fondano il proprio business sul network marketing, con oltre 40 filiali in tutto il mondo. Il suo sistema di distribuzione si affida invece al contatto diretto con il cliente, consentendo una comunicazione diretta sui vantaggi e i risultati del prodotto.

«Siamo da sempre vicino allo sport e al territorio», commenta Barbara Cerra, General Manager Operations Italy di PM-International Italia. «Da gruppo internazionale con sede italiana a Desio, siamo onorati di poter dare il nostro nome al palazzetto dello sport di Desio, uno dei più capienti d’Italia e punto di riferimento della comunità locale. Ci impegneremo affinché, con il nostro contributo, il palazzetto possa acquisire ulteriore importanza e un livello d’eccellenza sempre più consono ai grandi eventi sportivi e culturali che è chiamato a ospitare».

L’azienda è impegnata in progetti benefici da quasi 20 anni. L’obiettivo da raggiungere fino al 2023 è sponsorizzare 5.000 bambini e migliorare l’esistenza a 700.000 persone, sostenendo le loro famiglie e le comunità a lungo termine.