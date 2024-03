Il palazzetto dello sport fa acqua, gare sospese: «Da due anni è così: perché non si interviene?»

Pioggia copiosa, allenamenti e partite sospese: il palazzetto comunale di via Olimpia a Carate Brianza continua a fare... acqua. Succede oramai da quasi un paio d’anni, in occasione di intense precipitazioni. A lasciare i segni è stato il violento nubifragio accompagnato da una tromba d’aria che, all’inizio di aprile del 2022, scoperchiò il tetto dell’edificio comunale causando danni ingenti per parecchie centinaia di migliaia di euro. Gli interventi a ripetizione che si sono seguiti sulla copertura non hanno risolto ancora il problema delle infiltrazioni, come è accaduto ancora l’altra settimana funestata dal maltempo.

Campo allagato e palazzetto inagibile per gli atleti impegnati nelle gare di campionato. La denuncia in una lettera, via mail, che C.Z., mamma caratese di un giovane giocatore della Pallacanestro Masters, ha indirizzato al sindaco, all’assessore allo Sport e anche alla redazione del nostro settimanale:

«Com'è possibile che si riesca a far costruire una fontana in centro paese in tempo record con tanto di aiuole e luci strobo, ma non si riesca ad avere un luogo asciutto e decoroso per poter praticare sport?», ha scritto la mamma caratese in chiusura della sua lettera di denuncia.

«Non posso tacere di fronte all'ennesima occasione in cui la burocrazia e le scuse banali prevaricano sul buon senso e la voglia di fare... Ancora una volta piove e il palazzetto risulta inagibile! Partita saltata e allenamenti pure... Non voglio neanche ricordare il lavoro, da novembre 2022, di comunicazioni e riunioni con i vari uffici e funzionari, assessori, consiglieri e anche con il sindaco da parte dell'associazione Masters per segnalare e cercare di risolvere una situazione insostenibile come questa. Tutto questo sta portando ancora a niente. Sembra che il Comune di Carate non abbia interesse a sistemare il palazzetto. Ma è davvero possibile che lo sport che praticano i nostri ragazzi e che li rende sani e impegnati in qualcosa di costruttivo invece che a gironzolare inutilmente per le strade possa valere così poco?», conclude la lettera.