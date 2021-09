Il Palio è azzurro, Le Sorgenti vincono la 42esima edizione

«Le Sorgenti» hanno vinto la 42esima edizione del Palio Renatese. Ieri sera, domenica 19 settembre 2021, i contradaioli azzurri sono saliti sul gradino più alto del podio. Non accadeva dal 2012 e spezza l’egemonia triennale della Garibaldina.

Trionfo azzurro al Palio

Dopo un anno di stop forzato a causa della pandemia, il palio è tornato nel fine settimana appena passato, seppur in forma ridotta. Quattro contrade: Garibaldina, Gesola, Turiom e Le Sorgenti si sono sfidate all'oratorio di Renate per contendersi l’ambito trofeo. Un tuffo nel passato con giochi di un tempo per tutti all’insegna del divertimento e di sana competizione.

Tre giorni di sfide all'oratorio

Venerdì sera si è svolta la classica staffetta podistica per gli adulti e la ciclistica sprint nel campo della struttura parrocchiale renatese per poi passare al musichiere. Il giorno successivo i più giovani si sono sfidati in diverse prove nel campone. Nonostante il tempo non sia stato molto favorevole, nel tardo pomeriggio di domenica molte persone hanno assistito alla gara podistica dei bambini e alla staffetta per concludere in serata con l’attesa proclamazione della contrada più forte. Un palio breve ma avvincente con un arrivederci alla prossima edizione 2022, si spera senza restrizioni.