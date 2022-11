La storia del palloncino blu di Pietro, un bambino di 9 anni di Binzago, studente alla Pier Giorgio Frassati di Seveso, racconta qualcosa di incredibile: lanciato alla festa dell’oratorio, il palloncino ha percorso oltre 120 chilometri nei cieli lombardi, arrivando fino a Gottolengo, in provincia di Brescia.

Il palloncino blu di Pietro da Binzago a un campo nel bresciano: lo ha trovato un agricoltore

Era domenica 2 ottobre quando Pietro, insieme a tanti altri bambini, ha liberato nel cielo azzurro un palloncino blu con dentro una cartolina con il proprio nome e un messaggio. Sul retro del foglio l’indirizzo dell’oratorio San Luigi.

Pietro era al mare con mamma Chiara, papà Alessandro e alcuni amici di famiglia per le feste di inizio novembre quando ha ricevuto la chiamata dall’oratorio che lo avvisava che la cartolina del suo palloncino era stata trovata da Michele Notari, un agricoltore di 42 anni. L’uomo si era trovato davanti, in un campo di soia, un pezzo di carta, a cui lì per lì non aveva badato.

La scoperta

«Quando ho trovato quel pezzo di carta l’ho messo in tasca per buttarlo, ma arrivato a casa, mentre lo stavo gettando, ho scoperto per caso che era qualcosa di più. Così ho pensato di rispondere alla cartolina, anche solo per un saluto» racconta l’agricoltore.

Stupita e piena di gioia, la famiglia di Pietro è rimasta incredula non solo per il viaggio del palloncino, ma anche per la risposta ricevuta, che non si sarebbe mai aspettata.

"Che gioia"

«Sono super felice che il mio palloncino sia resistito al vento e alla pioggia, e mi sento altrettanto stupito di aver trovato Michele, una persona che mi ha risposto - racconta il piccolo Pietro, entusiasmo alle stelle e viso raggiante di gioia - Quando l’ho lasciato andare dalla mia mano, non avrei mai pensato a tutto questo».