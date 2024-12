Il palloncino di Lucrezia vola fino a Varedo: la Polizia Locale gli porta un regalo

Il palloncino di Lucrezia vola fino a Varedo: la Polizia Locale le porta un regalo. La consegna del dono è stata organizzata in collaborazione con i colleghi del Comasco

Il desiderio della piccola Lucrezia

Un desiderio per Natale affidato ad un palloncino lanciato in volo ed esaudito dalla Polizia Locale di Varedo. Una bella storia natalizia che ha unito Varedo ad Albese con Cassano, un paesino in provincia di Como. La protagonista di questa magia è la piccola Lucrezia Fontana di un anno.

Il lancio di palloncini

«Domenica 8 dicembre abbiamo partecipato al lancio dei palloncini di Proserpio – ha raccontato la mamma della piccola, che ha anche un’altra figlia più grande - poi mi ha contattato Pasquale Caputo, il comandante della Polizia locale di Albavilla, Albese con Cassano e Tavernerio, dicendo che i colleghi di Varedo avevano trovato questa piccola letterina. Avevano piacere a fare un pensierino alla bambina, quindi ci siamo messi d'accordo e sono venuti a casa nostra con un pacchettino ancora chiuso che abbiamo deciso di mettere sotto l’albero e di aprirlo il giorno di Natale. La richiesta di Lucrezia era di un metro da parete per misurare l'altezza».

Il palloncino trovato in via Maroncelli

Nei giorni scorsi due agenti del comando cittadino, durante un servizio di pattugliamento del territorio, hanno notato il palloncino in via Maroncelli e lo hanno raccolto. Appeso al filo c’era un biglietto con un messaggio per Babbo Natale nel quale appunto la bimba chiedeva in dono un metro da parete.

La consegna del regalo

Leggendo la provenienza del palloncino, gli agenti del comando cittadino si sono messi d’accordo con il consigliere comunale Pasquale Lamanna che è agente di Polizia Locale proprio nei comuni della zona dove era stato lanciato il palloncino e hanno organizzato la consegna del dono da parte di Babbo Natale che è avvenuta martedì.

La famiglia non si aspettava di ricevere il regalo:

«Non pensavamo proprio ci chiamassero, siamo molto contenti e desideriamo ringraziarli per questo gesto molto carino».

Un piccolo gesto della Polizia locale di Varedo che, per la famiglia, ha significato molto di più: la gioia di vedere i sogni realizzarsi e la conferma che la magia del Natale è davvero capace di donare sorrisi indimenticabili.