Il parcheggio della "Casa famiglia" rinnovato grazie agli infaticabili volontari della Di.Po.

La solidarietà attraversa generazioni, grazie allo sport ed alla gratuità. Nuova veste per il parcheggio della Casa Famiglia San Giuseppe di Ruginello di Vimercate, rinnovato dai volontari della Polisportiva Di. Po.

Lo scorso sabato mattina il lavoro di ripristino delle strisce segnaletiche dei parcheggi per le automobili di dipendenti e famigliari.

Ospiti speciali, infatti, all’rsa di Vimercate: i giovanissimi Under15 della Di. Po. Basket. Una vera e propria squadra in azione presso la Onlus di via Cantore che ha regalato tempo e impegno offrendo un servizio alla realtà sociale.

Una mattinata all'insegna della solidarietà

Dalle 7.30 il ritrovo dei dodici atleti per la pulizia dalle foglie e la preparazione ai lavori veri e proprio di ripristino delle strisce. Obiettivo: favorire l’accoglienza dei visitatori e degli operatori della Casa con il rinnovo dei parcheggi. Ad accompagnare, guidare e restituire loro il significato dell’azione virtuosa intrapresa, presenti il presidente Stefano Sala e i dirigenti Roberto Bassani, Dario Colombo e Michele Tassi della Polisportiva vimercatese.

"E' importante educare all'attenzione e alla solidarietà"

"Grazie anche allo sport vogliamo trasmettere ai giovani l’importanza di collaborare con le altre realtà sociali del territorio - ha spiegato il presidente Di. Po. - È importante educare all’attenzione ed alla solidarietà. Gli anziani ci danno tanto, per questo siamo qui oggi, a contribuire con un piccolo miglioramento per la Casa, per favorire gli ospiti, le loro famiglie e i dipendenti".

Non è mancato, quindi, il grazie dalla Fondazione, anche per la donazione ricevuta a seguito dell’accoglienza e sostegno al punto di ristoro tenuto presso la struttura con l’Associazione Volontari della Casa durante la scorsa ediziona della Stravimercate.

Il grazie di Carla Riva

"Siamo grati di questa collaborazione da parte delle associazioni vimercatesi - ha commentato la presidente della Fondazione Carla Riva - Un esempio concreto della vicinanza che la comunità nutre nei nostri confronti e testimonia come la Fondazione sia considerata parte integrante della comunità vimercatese, sia per la presenza storica in città che per l’attività di tipo sociale che svolge alla comunità stessa. Le attività di rete e la collaborazione con le associazioni vimercatesi rafforzano il legame di appartenenza al territorio".

Ad attendere ora i giovani sportivi il calendario dei prossimi match da organizzare grazie a nuove chiamate sul campo.