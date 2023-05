Il Parco dell'Acqua di Bellusco sta prendendo forma: sarà pronto a ottobre

Il nuovo Parco dell'Acqua di Bellusco sta prendendo forma. Questa mattina, sabato 20 maggio 2023, alcuni cittadini hanno potuto effettuare un sopralluogo all'interno del cantiere. Al loro fianco il sindaco Mauro Colombo, l'assessore ai Lavori pubblici Daniele Misani e i tecnici di BrianzAcque, guidati dal presidente e amministratore delegato Enrico Boerci.

Investimento da quasi un milione di euro

Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori per la realizzazione della nuova struttura, che prenderà forma in località San Martino. Si tratta di un nuovo giardino pubblico che nascerà dalla riqualificazione di un’area urbana marginale e che sarà di aiuto nel risolvere le criticità dovute ad allagamenti ed esondazioni, ma che offrirà anche spazi di aggregazione e di socializzazione per la comunità. Le risorse destinate a quest'opera, pari a 982.000 Euro, provengono da un contributo del Ministero dell'Interno per la messa in sicurezza del territorio per rischio idrogeologico, a seguito della presentazione da parte del Comune del progetto. L'intervento ha come obiettivo principale la manutenzione e il ripristino del reticolo idrico del ramo vecchio del torrente Cava, in prossimità dell'isola ecologica, che si presenta nella sua quasi totalità non funzionante, congiuntamente alla creazione di nuovi fossi colatori per il deflusso delle acque piovane provenienti dalla SP 177 e dai terreni agricoli a Nord, in territorio di Sulbiate, sempre meno permeabili e che negli ultimi tempi hanno perduto quell'attenta conduzione agricola che manteneva le adeguate pendenze dei terreni e i naturali scoli. Questi nuovi fossi colatori convoglieranno poi in un'area di esondazione che, in caso di forti piogge, bombe d'acqua ed eventi atmosferici abbondanti, potrà fungere da volano, in collegamento con il reticolo del rio Cava per drenare così l'acqua raccolta. Argomenti drammaticamente attuali visto quanto sta accadendo proprio in questi giorni in Emilia Romagna.

"Importante sfruttare le risorse"

Il primo a prendere la parola è stato il sindaco di Bellusco Mauro Colombo, che ha sottolineato l'importanza di raccogliere le risorse e saperle mettere in campo per realizzare opere fondamentali per il territorio.

"Tante realtà purtroppo non hanno utilizzato contributi ministeriali che sono arrivati nei mesi scorsi - ha sottolineato il primo cittadino belluschese - Noi a Bellusco nel 2019 abbiamo accolto questa opportunità, accedendo ai finanziamenti e individuando quest'area come luogo per la creazione del Parco dell'Acqua. Grazie a questo intervento metteremo in sicurezza il paese, ma non solo. Creeemo anche un'area che diventerà a disposizione di tutta la cittadinanza".

"Dietro questa progettazione c'è una lungimiranza"

Successivamente è stata la volta del presidente e amministratore delegato di BrianzAcque Enrico Boerci, che ha effettuato il sopralluogo in compagnia del vicepresidente Gilberto Celletti e di alcuni tecnici. Ques'ultimi hanno illustrato nello specifico ai numerosi cittadini presenti il funzionamento del Parco e le modalità di realizzazione. Una realizzazione che dovrebbe completarsi tra ottobre e novembre, compatibilmente con le condizioni meteorologiche.

"Dietro a un intervento come questo c'è grande lungimiranza - ha sottolineato Enrico Boerci - Arriviamo a cercare di dare una soluzione ai problemi climatici che tutti conosciamo. BrianzAcque ormai da diversi anni ha iniziato un processo di progettazione e realizzazione di grandi volanizzazioni soprattutto sotterranee volte a trattenere l'acqua in caso di forti pioggie o "bombe d'acqua". A questo aggiungiamo la possibilità di riqualificare e rivalutare le meravigliose aree verdi che ci circondano".

