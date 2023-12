Il Parco delle Groane e della Brughiera compie sei anni

Tanti auguri al Parco delle Groane e della Brughiera che ieri, 21 dicembre, ha compiuto 6 anni: la sua storia però è iniziata molto prima, almeno 45 anni fa

Dal sogno visionario di Giorgio Achermann del marzo 1978 alle riunioni carbonare dei primi di agosto del 1983 nella bottega di Cabiate di Piero Ronzoni con i rappresentanti del Gruppo Naturalistico della Brianza, del Gruppo Ecologico CAI, SEM, GAM e del WWF, Nuccio Confalonieri, Maurizio Lanzani, Gianni Del Pero, Michele Lembo, Marino Barzaghi, Eugenio Secchi a preparare la mostra itinerante, inaugurata a Meda il 6 novembre 1983, che accompagnava la richiesta di istituzione di un Parco Regionale per la Brughiera Briantea.

E poi con Roberto Cerati, Iolanda Negri, Giuseppe Grassi e tanti altri Amici della Brughiera di Meda, Cabiate, Mariano e Lentate nel Comitato Parco Regionale della Brughiera a far proposte, eventi e convegni ("storico" quello di Cantù del 25 Gennaio 1992), serate e escursioni per mostrare la Grande Bellezza della Brughiera (su tutte l'altrettanto "storica" Meda-Montorfano).

"La strada era ancora lunga, come lo sono i sentieri della Brughiera, ma non ci spaventava percorrerla fino in fondo per arrivare a realizzare quel sogno inseguito per decenni e il 21 dicembre 2017, 6 anni fa nasce finalmente il Grande Parco Regionale delle Groane e della Brughiera".