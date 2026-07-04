Il Parco di via Istria chiuso per lavori

Prendono il via i lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione di un percorso pedonabile in calcestre all’interno del Parco di via Istria, a Vimercate
Il cantiere
L’intervento, realizzato dall’assessorato alla Cura della Città nell’ambito della riqualificazione dell’area verde, permetterà di ripristinare il percorso pedonale preesistente, progressivamente scomparso nel corso degli anni. I lavori sono stati affidati per un importo complessivo di 19.825 euro (IVA compresa).
Il parco resterà chiuso da lunedì 6 luglio per circa 7-10 giorni, al fine di consentire lo svolgimento del cantiere in sicurezza. Al termine dei lavori l’area tornerà pienamente fruibile ai cittadini, con un percorso pedonale rinnovato e più sicuro.